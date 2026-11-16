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Más de 100 desalojados de la plaza Cataluña de Barcelona van a la playa a dormir

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Más de 100 desalojados de la acampada de la plaza Cataluña de Barcelona que se habían trasladado a la plaza Villa de Madrid este lunes de madrugada han ido finalmente hacia la playa a dormir.

Una representante de los acampados ha hablado con la Guardia Urbana que ha llegado al lugar y que les ha instado a salir. Sobre las 4.15 horas, los acampados han salido de la plaza Villa de Madrid tras debatir a dónde trasladarse.

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Un amplio dispositivo de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra empezó sobre la medianoche de este domingo a levantar la acampada en la plaza Cataluña de Barcelona.

Desde última hora de la noche se montó un cordón policial de Mossos al menos una calle antes de los accesos a la plaza. Sobre la 1 de la madrugada de este lunes, los agentes han ido desmantelando las tiendas de campaña.

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Las han ido inspeccionando con linternas en medio de la plaza, donde los acampados no tienen luz disponible desde hace semanas. Los agentes han ido dejando irse a algunos desalojados a medida que avanza el desalojo.

La acampada empezó hace un mes y medio en el centro de la plaza para reivindicar el derecho a la vivienda.

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EuropaPress

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