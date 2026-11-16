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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Redacción Deportes. La fase de grupos de la Liga de Naciones acaba este martes con ocho partidos de la sexta y última jornada, dos de ellos del Grupo 4 de la Liga A: Dinamarca-Noruega en Copenhague y con el pase a cuartos en juego, y Gales-Portugal en Cardiff, con los lusos ya clasificados y luchando por el primer puesto del grupo. También se juegan los encuentros Hungría-Irlanda del Norte, Ucrania-Georgia, Israel-Austria, Irlanda-Kosovo, Bosnia y Herzegovina-Rumanía y Polonia-Suecia.

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TENIS FINALES ATP

Turín (Italia). Dos de los tenistas que cayeron derrotados en la primera jornada, el español Rafa Jódar y el francés Arthur Fils, se cruzan este martes en la tercera jornada de las Finales ATP, mientras que en el otro partido de este grupo, el 'John McEnroe', se ven las caras el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton, números 1 y 4 del mundo.

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BALONCESTO EUROBASKET 2027 CROACIA-ESPAÑA

Redacción Deportes. La selección española de baloncesto se enfrenta este martes a la de Croacia en el Zatika Sports Centre de Porec con el objetivo de conseguir el pleno de victorias en esta ventana y dejar encaminada su clasificación hacia el Eurobasket del próximo verano.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. El Valencia, líder del torneo, visita al Partizán en Belgrado, mientras que el Barça, también en la zona alta de la tabla, recibe al París Basketball y el Kosner Baskonia, colista, es anfitrión del Hapoel Tel Aviv este martes en la duodécima jornada de la Euroliga de baloncesto.

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. Además, última hora del Besiktas-Real Madrid, que se juega el miércoles, y rueda de prensa de entrenador del equipo español, Pedro Martínez.

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FÚTBOL SAGAS

Madrid. Antes de marcar su primer gol como profesional, Cristiano Júnior ya conoce la comparación que acompañará su carrera, la misma que afrontaron los hijos de Cruyff, Zidane o Maldini y que ahora alcanza al primogénito de Cristiano Ronaldo, recién estrenado con Portugal sub-17 en un fútbol donde los apellidos se heredan y a veces pesan en la mochila. Por Juan José Lahuerta (Texto) (Foto).

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES (F) REAL MADRID-INTER

Madrid. El Real Madrid, séptimo, y el Inter de Milán, decimotercero, ultiman su preparación para el encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones que les enfrentará el miércoles en el Estadio Alfredo di Stéfano, en Madrid.

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FÚTBOL AMISTOSOS

Redacción deportes. Las selecciones de Argentina y Costa Rica bajan el telón en 2026 con un amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, mientras que el Brasil de Carlo Ancelotti se enfrenta a Singapur en el Estadio Nacional de ese país, donde también se disputa el Japón-Paraguay.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Fase de clasificación para el Europeo femenino: Croacia-España, en Poreč (18.00). (FOTO)

- Euroliga. 12ª jornada: Barça-París, Baskonia-Hapoel Tel Aviv (20.30), Partizan-Valencia (20.45).

. Última hora del Besiktas-Real Madrid. Pedro Martínez comparece ante los medios tras el entrenamiento (12.00).

- Eurocopa. 8ª jornada: Turk Telekom-La Laguna Tenerife (17.30).

. Última hora de los partidos Cedevita Olimpia-San Pablo Burgos y Kids&Us Manresa-PAOK.

- Liga de Campeones. 7ª jornada: Asisa Joventut-Oporto (20.30).

. Última hora del partido Unicaja-Pardubice.

- Copa Europa FIBA. 7ª jornada: FIATC Girona-Ostende (19.45).

- NBA: Toronto Raptors-New York Knicks (01.30), Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs-Detroit Pistons (02.00), Los Angeles Clippers-Utah Jazz (04.30) y Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets (05.00).

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BALONMANO

- Liga Europea. 4ª jornada: Holstebro-Bathco Torrelavega, Dicorpebal Logroño-Wybrzeze Gdansk (18.45), Irudek Bidasoa Irún-Limoges y Fraikin Granollers-Águas Santas Milaneza (20.45)

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. 6ª jornada (FOTO). Crónicas de los partidos Dinamarca-Noruega y Gales-Portugal (20.45).

. También se juegan los partidos: Hungría-Irlanda del Norte, Ucrania-Georgia, Israel-Austria, Irlanda-Kosovo, Bosnia y Herzegovina-Rumanía y Polonia-Suecia (20.45).

- Bruselas. La Unión Europa de Clubes (UEC) celebra su Asamblea General 2026 con la participación de clubes, ligas, instituciones de la UE y otros actores del fútbol europeo (10.30. Radisson Collection Hotel). (FOTO) (VÍDEO)

- Amistoso Albania-España sub-21, en Tirana (19.00).

- Preeuropeo sub-19. Ronda 2. Finlandia-España, en Newport (13.00).

- Amistosos Argentina-Costa Rica (estadio Mario Alberto Kempes), Kuwait-Honduras, Singapur-Brasil (11.00, en Singapur), Japón-Paraguay (14.10, en Singapur), Rusia-Venezuela (18.00), Ecuador-Bolivia y Uruguay-Rep. Dominicana (00.30).

- Liga de Campeones femenina. Previa del Real Madrid-Inter.

- Informe sobre las sagas de futbolistas, que ha aumentado con el primogénito de Cristiano Ronaldo, recién estrenado con la selección sub-17 de Portugal en un fútbol donde los apellidos se heredan y a veces pesan en la mochila. Por Juan José Lahuerta. (FOTO)

- Portugal se enfrenta a Serbia en la primera ronda de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17 de 2027. Será la segunda participación de Cristiano Ronaldo Jr con la sub-17 portuguesa, después de debutar el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra. El delantero no jugó en el empate 1-1 frente a Bulgaria. (FOTO) (VÍDEO)

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado disputan en Barranquilla (Colombia) el Atlético Mineiro brasileño y el Boca Juniors argentino.

. ¿Quién es quién en Atlético Mineiro?

. ¿Quién es quién en Boca Juniors?

. Domínguez, el técnico que quiere ayudar al Mineiro a saldar una deuda.

. Arruabarrena, un referente en busca del triplete de la Sudamericana para Boca.

- Liga de las Naciones de la CONCACAF. Cuartos de final, vuelta: Estados Unidos-Haití (01.00 del miércoles) y México-Jamaica (03.30). (FOTO)

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime. 9ª jornada: Servigroup Peñíscola-ElPozo Murcia (20.30).

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GOLF

- Clasificación mundial.

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PÁDEL

- Barcelona. Acto de presentación de las Finales del Premier Padel en Barcelona, con la presencia de los jugadores Agustín Tapia, Ariana Sánchez y Andrea Ustero (12.00. Saló de Cent de Ayuntamiento de Barcelona).

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POLIDEPORTIVO UE

- Expansión y Marca celebran el 'Business Sport Forum'.

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TENIS

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22) (FOTO). Fase de grupos. Segunda jornada del 'Grupo John McEnroe'. Desde las 14.00: Rafa Jódar (ESP)-Arthur Fils (FRA). No antes de las 20.30: Alexander Zverev (GER)-Ben Shelton (USA). Información de Carlos Expósito.

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. 4ª jornada de la fase de grupos: Novi Beograd (SRB)-Atlètic Barceloneta (20.30).

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EFE/dep

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