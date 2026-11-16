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Los Spurs encadenan doce victorias y LeBron sube al tercer puesto histórico de asistencias

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Washington, 15 nov (EFE).- Los San Antonio Spurs encadenaron este domingo su duodécima victoria seguida al derrotar a los Utah Jazz por 102-110, mientras que LeBron James se convirtió en el tercer pasador de la liga con 12.092 asistencias.

LeBron superó las 12.091 asistencias que tiene Jason Kidd con un pase para VJ Edgecombe en el triunfo de los Philadelphia 76er ante los Indiana Pacers por 131-124. Por encima de LeBron ya solo están John Stockton (15.806) y Chris Paul (12.552).

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"Eso significa que he tenido compañeros de equipo extraordinarios. Necesitas compañeros que sean capaces de meter el balón en la canasta. Creo que mi trabajo consiste simplemente en darles el balón en el momento y en el lugar adecuados, para que puedan anotar, ya sea con bandejas, mates, triples, tiros de media distancia o lo que haga falta", afirmó James tras el partido

"Cada vez que aparezco en alguna clasificación histórica de la NBA, me encanta. Me apasiona la historia de este deporte y admiro a los jugadores que estuvieron aquí antes que yo. Es todo un honor", añadió.

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James cerró el partido con 15 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes, sumando a un ataque de los 76ers liderado por Jaylen Brown con 31 puntos y Tyrese Maxey con 27.

Para los Pacers, aún si Tyrese Haliburton, Pascal Siakam también anotó 31 puntos, mientras que el ex de los 76ers Kelly Oubre Jr. aportó 16 puntos.

Los doce triunfos seguidos de los Spurs, conseguidos tras arrancar el campeonato con dos derrotas, suponen su mejor racha en más de una década, desde que encadenaron trece victorias en la temporada 2015-16.

Dylan Harper firmó 31 puntos y 9 rebotes, Victor Wembanyama 26 puntos y 10 rebotes y Stephon Castle 20 puntos y 9 asistencias. Keldon Johnson, como Wembanyama, cerró con un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes.

Para los Utah Jazz, que plantaron cara e incluso dominaron gran parte del duelo, fue la duodécima derrota seguida. Su máximo anotador fue Mo Bamba con 26 puntos.

Los Lakers de Los Ángeles firmaron su octava victoria consecutiva al derrotar por 123-131 a los Phoenix Suns, aunque acabaron sufriendo al ver cómo su ventaja de más de 30 puntos se reducía a solo cinco en los últimos minutos.

Los Lakers dominaron el marcador desde la primera hasta la última posesión, con ventajas que fueron oscilando hasta una máxima de 31 puntos (70-101) a 1:47 de terminar el tercer cuarto, pero los Suns se situaron a cinco puntos (121-126) a 1:05 del final.

Luka Doncic, que tuvo que volver a la cancha cuando JJ Redick ya lo había sentado, lideró a los angelinos con 43 puntos y 9 asistencias en el primer partido sin Austin Reaves, que arrastra molestias en el talón izquierdo desde mitad semana.

Doncic ha alcanzado los 40 puntos en siete de los doce partidos que ha disputado esta temporada y promedia 39 por encuentro.

En los otros partidos disputados este domingo, los Oklahoma City Thunder derrotaron a los Sacramento Kings por 103-125 y rompieron una racha de tres derrotas consecutivas, algo que no les ocurría desde la temporada 2023-24. Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos.

En Boston, los Celtics se impusieron 131-94 a los Dallas Mavericks con 32 puntos de Jayson Tatum. Hugo González aportó 9 puntos, 5 rebotes y dos asistencia pasa los Celtics.

Los vigentes campeones de liga, los New York Knicks, necesitaron una prórroga para vencer a los Toronto Raptors por 108-112 con 28 puntos y 17 rebotes del internacional dominicano Karl-Anthony Towns.

En la capital federal, los Houston Rockets arrollaron por 119-147 a los Wizards, en un partido en el que Kevin Durant firmó 25 puntos ante el equipo de su ciudad natal.

Los Atlanta Hawks ganaron 106-113 a los Milwaukee Bucks y en Los Ángeles, los Clippers superaron 113-105 a los Charlotte Hornets. EFE

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