Espana agencias

La sub-17 de Cristiano Ronaldo Jr decide ante Serbia si se clasifica para el Europeo 2027

Guardar

Lisboa, 16 nov (EFE).- La selección portuguesa sub-17, que cuenta entre sus convocados con Cristiano Ronaldo Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, se enfrenta este martes a Serbia en un encuentro en el que se decidirá si se clasifica para el Campeonato de Europa del año que viene.

El partido se disputará en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Oeiras (área metropolitana de Lisboa) a las 11.00 GMT y podrá ser la segunda participación de Cristiano Ronaldo Jr. con la sub-17 portuguesa, después de debutar el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra.

PUBLICIDAD

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal y que ha formado parte de los 23 jugadores convocados para estos tres partidos, no jugó en el siguiente partido, disputado frente a Bulgaria el 14 y que acabó con un empate a 1.

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

PUBLICIDAD

Su participación con la sub-17 se produce después de que su padre, de 41 años y actualmente en el Al Nassr, anunciara el 5 de noviembre su salida de la selección tras haber tenido desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus.

En total, el astro del fútbol disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Los consumidores prevén gastar 175 euros de media durante la campaña y las empresas abandonan los descuentos masivos para ofrecer promociones personalizadas que aprovechan los hábitos y los sesgos psicológicos de los ciudadanos

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Detienen a dos mujeres en Alicante por realizar tratamientos médicos sin titulación

Ofrecían tratamientos invasivos y prescribían medicamentos utilizando recetas falsificadas, tanto en domicilios particulares como en su propia vivienda

Detienen a dos mujeres en Alicante por realizar tratamientos médicos sin titulación

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”

Con la llegada del Real Decreto-ley 31/2026 se introducen tres novedades que afectarán tanto a trabajadores como a empresas

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Feijóo avisa en Lleida que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico": "Los vamos a enfrentar"

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

ECONOMÍA

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”

Madrid acelera Nuevo Barrio Campamento: licita tres contratos por 3,5 millones para urbanizar las primeras viviendas

La empresa no le protegió tras ser agredido por un compañero y el Supremo sentencia que su ansiedad es accidente laboral

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años

DEPORTES

Ferrero, sobre su reencuentro con Alcaraz: “Se me hizo extraño estar en la pista enfrente de él”

Ferrero, sobre su reencuentro con Alcaraz: “Se me hizo extraño estar en la pista enfrente de él”

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Joana Sanz estalla en redes sociales contra Dani Alves: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”