La sub-17 de Cristiano Ronaldo Jr decide ante Serbia si se clasifica para el Europeo 2027

Guardar

Lisboa, 16 nov (EFE).- La selección portuguesa sub-17, que cuenta entre sus convocados con Cristiano Ronaldo Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, se enfrenta este martes a Serbia en un encuentro en el que se decidirá si se clasifica para el Campeonato de Europa del año que viene.

El partido se disputará en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Oeiras (área metropolitana de Lisboa) a las 11.00 GMT y podrá ser la segunda participación de Cristiano Ronaldo Jr. con la sub-17 portuguesa, después de debutar el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra.

PUBLICIDAD

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal y que ha formado parte de los 23 jugadores convocados para estos tres partidos, no jugó en el siguiente partido, disputado frente a Bulgaria el 14 y que acabó con un empate a 1.

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

PUBLICIDAD

Su participación con la sub-17 se produce después de que su padre, de 41 años y actualmente en el Al Nassr, anunciara el 5 de noviembre su salida de la selección tras haber tenido desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus.

En total, el astro del fútbol disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección. EFE