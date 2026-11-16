La llave de la Moncloa: Vox asume un papel decisivo tras los comicios del 29N

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Madrid, 16 nov (EFE).- Vox se perfila como una fuerza clave en las elecciones generales del 29 noviembre para la formación de un bloque de gobierno de derecha alternativo a la coalición de izquierda y confía en que su crecimiento marcará el rumbo del nuevo ejecutivo y será la garantía del cambio.

Su presidente, Santiago Abascal, está convencido de ello: "Vox es la única alternativa real", asegura sin resignarse siquiera a un papel secundario como socio de coalición indispensable que permita al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alcanzar la Moncloa.

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Tanto es así que cuando se le pregunta en público si será el vicepresidente de un hipotético gobierno encabezado por Feijóo responde tajante que se presenta para ganar las elecciones y ser presidente.

Pero, salvo sorpresa, Vox será la tercera fuerza política, con unas estimaciones de voto que oscilan entre el 16% y el 20,8 %, según el promedio de las encuestas difundidas hasta ahora.

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De acuerdo con estos datos, intentará rentabilizar al máximo sus escaños, entre 62 y 72 escaños, según los sondeos, frente a los 33 de la última legislatura y los 52 que consiguió en noviembre 2019.

Fue en esa repetición electoral cuando logró su máxima representación superando con creces los 24 sillones que había sumado apenas siete meses antes y con los que se estrenó en el Congreso.

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Como entonces, ahora confía en protagonizar la gran subida de la jornada del 29N, un crecimiento que impediría al PP alcanzar la mayoría suficiente de 176 diputados para gobernar en solitario.

Se convertiría así en un actor determinante en las negociaciones de la investidura y, a mayor peso parlamentario, mayores sus exigencias, entre las que no se descarta la de entrar en el Gobierno con vicepresidencias y ministerios, siguiendo el patrón de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

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Tampoco descarta materializar demandas programáticas como la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas y servicios públicos, "remigración" de quienes entren irregularmente en España y "desregulación", para simplificar o eliminar leyes, normas y trabas burocráticas, los tres ejes sobre los que pivota su campaña bajo el lema "Es sentido común".

Un escenario en el que aún no están, asegura Abascal, quien insiste en desconfiar de las encuestas que en 2023 previeron un panorama similar que finalmente no se materializó, permitiendo a Pedro Sánchez repetir como presidente a pesar de los pronósticos.

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"No echemos las campanas al vuelo, no pongamos el carro antes de los bueyes y no vendamos la piel del oso antes de cazarlo", ha pedido recurriendo al refranero.

Es una llamada explícita a la movilización que ha reiterado en los más de treinta actos públicos que ha protagonizado desde que Sánchez convocó las elecciones y que durante la precampaña le han llevado principalmente a las provincias medianas y pequeñas, donde los diputados suelen decidirse por pocos votos.

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Para los quince días de la campaña oficial Vox centrará sus esfuerzos también en las grandes ciudades: abrió el viernes en Madrid y cerrará el 27 en Valencia.

La gira por España la ha combinado hasta ahora con una gran presencia en las redes sociales y en medios digitales y generalistas, una estrategia que ha quedado alterada tras la decisión de Abascal de acudir solo a entrevistas en las que el partido pueda disponer después del material íntegro. EFE

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