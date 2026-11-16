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'La ira de Narciso', el thriller de autoficción de Sergio Blanco sin juicio de valor

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Madrid, 16 nov (EFE).- 'La ira de Narciso', uno de los textos más representados del dramaturgo Sergio Blanco, desembarca en el Teatro de La Abadía a partir del 18 de noviembre, un thriller de autoficción que "tiene mucho de psicoanálisis en el sentido etimológico del término porque tienen muchos paralelismos".

Así lo ha descrito a EFE el autor y director uruguayo, Sergio Blanco, que reconoce que la autoficción tiene mucho de Narciso.

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"Son historias reales e inventadas para tratar de comprender el alma de los seres humanos, que pasa por un trabajo introspectivo, de análisis de uno mismo y de todas esas personas que conviven en nosotros sin juicios de valor", apunta.

'La ira de Narciso' es un monólogo que transcurre en una habitación de hotel en Liubliana, donde un dramaturgo acude a dar una conferencia sobre el mito de Narciso. A través de una aplicación de contactos mantiene una relación sexual con un joven y cuando se marcha observa pequeñas motas de sangre en la habitación que denotan un crimen.

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Blanco se fija en el mito de Pausanias, una leyenda menos conocida que la clásica en la que Narciso se enamora de sí mismo, que cuenta que Narciso habría tenido una hermana gemela idéntica a la que matan las ninfas y lo que busca en el agua es el rostro de ella, con la que compartía juegos y caza.

"Los mitos son poliedros, contienen la esencia y la humanidad de cada época", detalla el autor. En esta lectura no hay un protagonista egocéntrico, "ombliguista, Narciso está buscando la otredad, está buscando a otra persona; incluso podría buscar su parte femenina".

"La vida -continúa Blanco- tiene sentido en la medida que tratamos de saber quiénes somos, sabiendo que esa búsqueda es infinita porque vamos transformándonos con el tiempo".

Xavier Albertí dirige el montaje que durante una hora y cuarenta y cinco minutos interpreta Rubén de Eguía en el marco del Festival de Otoño; la casualidad ha hecho que vuelva a unirles un monólogo tras 'En mitad de tanto fuego'.

"Hay algo de Olimpiadas en un monólogo así, de la adrenalina de un salto en paracaídas, de vértigo, pero también de aprendizaje que me ayuda a superar miedos", comenta a EFE el actor, que tiene la necesidad de ir superándose. "Cuando haces una tortilla te crees que ya las sabes hacer todas, y no; en cada monólogo descubres cosas nuevas".

De Eguía asegura que la obra tiene mucho de Pirandello y de la serie 'Black Mirror'. "Es un texto muy misterioso, un truco de magia, en el que cada espectador saldrá con respuestas y preguntas distintas". EFE

(foto)

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