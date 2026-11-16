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La brasileña Geyse encabeza la goleada del campeón América al Toluca

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Toluca (México), 15 nov (EFE).- La brasileña Geyse convirtió un gol y puso una asistencia para comandar este domingo al campeón América en su triunfo por 0-3 sobre Toluca, que puso al equipo en las semifinales del torneo Apertura del fútbol femenino de México.

Geyse, su compatriota Priscila y Scarlett Camberos convirtieron por las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa, que ganaron la serie por 6-0, después de una goleada por 3-0 en el duelo de ida.

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En Toluca, Geyse puso el 0-1 con un gol de cabeza a pase de la venezolana Gabriela García en el minuto 9, primera anotación de la brasileña en los últimos tres partidos.

América fue por más y en el 42 amplió la ventaja con un disparo de derecha de Camberos, con asistencia de Monserrat Saldívar.

Ante un Toluca desconcertado, América dejó ir por lo menos tres oportunidades más de goles, el equipo cayó de manera reiterada en fuera de lugar hasta que en el minuto 80, Geyse le dio un balón a Priscila, anotadora del tercer gol.

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Un par de horas antes, las Rayadas de Monterrey se recuperaron de un bajo rendimiento en el primer tiempo para vencer por 3-2 a las Tuzas de Pachuca y clasificarse a la etapa de los cuatro mejores equipos.

La costarricense Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez anotaron por las regias de la entrenadora francesa Amandine Miquel, luego de que el Pachuca de la española Monserrat Tomé tomara ventaja con dianas de Paola García y la brasileña Aline Gomes.

Monterrey ganó la serie por 4-2 y se ratificó como uno de los cuadros candidatos al título.

El sábado, las Pumas UNAM y las Chivas de Guadalajara se convirtieron en los primeros equipos semifinalistas.

Con dos goles de la portuguesa Stephanie Ribeiro y los demás de la costarricense Priscila Chinchilla, de Monserrat Hernández y de Elena Sainz, las Pumas golearon por 0-5 al Tigres UANL, el equipo más ganador de la liga, con 11 finales, siete de ella ganadas.

Después, la colombiana Farlyn Caicedo convirtió un gol, pero fue insuficiente para el Juárez FC, que empató 1-1 con el Guadalajara y quedó eliminado. Un gol de Alicia Cervantes rescató la igualada para las Chivas que, después de un 0-0 en el partido de ida, se clasificaron por haber terminado mejor en la fase de grupos.

El Apertura tendrá un receso de tres semanas para que las jugadoras de la selección nacional de México se concentren en el partido del 28 de noviembre contra Haití, por el pase al Mundial, y si ganan sigan adelante en el Campeonato W de Concacaf, que también dará tres plazas a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Las semifinales del Apertura se jugarán en la segunda semana de diciembre con los duelos América-Pumas UNAM y Monterrey-Guadalajara. EFE

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