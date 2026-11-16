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Karanka zanja la polémica de Lamine Yamal: "Aquí nadie se borra, todos quieren aportar"

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Barcelona, 16 nov (EFE).- El director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina, Aitor Karanka, ha defendido el compromiso de Lamine Yamal y del resto de internacionales con la selección española, en medio de la polémica generada por la ausencia del delantero del Barcelona en el partido ante la República Checa durante este parón.

"La manera de gestionar estas situaciones que tiene Luis (de la Fuente) es conocida por todos. Aquí nadie se borra, todos quieren aportar y, cuando llegan a la selección, son un grupo muy unido y están encantados de estar juntos", ha asegurado el exentrenador español.

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Presente en la Gala Valores del Deporte, organizada por el diario Sport en la Pedrera de Barcelona, Karanka ha explicado que la decisión de que Lamine Yamal no viajara a Praga se tomó de manera consensuada entre el futbolista, los servicios médicos y el seleccionador, después de que una resonancia magnética confirmara sus problemas en la rodilla.

"Incluso el domingo por la noche, después del partido del Barça en Madrid, los médicos siguieron en contacto. Se decidió que Lamine viajara con el equipo para someterse a una resonancia magnética. Se decidió que lo mejor era que no viniese a Praga, que se recuperase bien, que evitase esos dos viajes y que llegase al siguiente partido en las mejores condiciones posibles", ha detallado.

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El director técnico de la selección ha insistido en que ningún futbolista renuncia voluntariamente a acudir a una convocatoria y ha recordado que en una situación similar se encontraba también Mikel Oyarzabal, que tampoco participó ante la República Checa por unas molestias.

Karanka ha restado importancia al posible impacto que el ruido mediático generado alrededor del caso de Lamine Yamal haya podido tener en el vestuario y ha asegurado que el ambiente en el grupo sigue siendo "fantástico".

"Tengo el privilegio de convivir con ellos día a día, hora a hora, y el ambiente que hay allí es fantástico", ha señalado, antes de destacar que la buena convivencia y el compromiso colectivo son algunas de las claves del éxito de la vigente campeona del mundo.

En este sentido, ha recordado que el combinado español llevaba 44 partidos oficiales sin conocer la derrota hasta el encuentro perdido de este domingo Inglaterra (2-3) y ha pedido poner en valor el trabajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico.

"Hacía 16 o 18 meses que no perdíamos un partido, pero, más allá de eso, todo sigue igual. Da pena que, después de un partido en el que incluso llegamos a tener opciones de empatar, acabemos con una derrota. En cualquier caso, hay que reconocer que Inglaterra fue superior, especialmente durante los primeros minutos", ha concluido. EFE

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avm/xsf/jl

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