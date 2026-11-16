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Interior insiste en que Frontex se despliegue en Senegal y Mauritania para frenar las pateras de Canarias

23/10/2026 El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
23/10/2026 El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El Ministerio del Interior ha reiterado este lunes la necesidad de que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) se despliegue en países como Senegal y Mauritania para prevenir la llegada de pateras a la isla de El Hierro, ya que entiende que es en los países de origen y tránsito de la migración donde se requiere de su ayuda.

Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que su titular, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado "reiteradamente" esta petición al comisario de Interior y Migraciones de la UE, Magnus Brunner, y al director de Frontex, Hans Leijtens, "instando a la modificación del reglamento que regula el funcionamiento de la agencia para flexibilizar y facilitar los despliegues en terceros países".

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Además, ha recordado que la agencia europea cuenta ya con personal desplegado en Canarias, Andalucía y en el puerto de Ceuta, por lo que la necesidad se centra ahora en los países africanos.

Según Interior, este Ministerio ya aplica desde hace años una política migratoria preventiva, basada en la cooperación con los países de origen y tránsito en la lucha contra las redes de trata y tráfico de personas, con agentes de Policía Nacional y Guardia Civil trabajando en las costas africanas, una gestión en origen que evita el 40 por ciento de las salidas anuales.

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España cuenta actualmente con 40 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, además de medios materiales que incluyen dos embarcaciones, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno, así como aviones y buques oceánicos desplegados de forma periódica, destinados en gran parte al patrullaje conjunto.

En Senegal, España dispone de 40 efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil, que cuentan con cuatro embarcaciones (dos patrulleras, una de media altura y una semirrígida) y un helicóptero, además de vehículos todoterreno. A este dispositivo se suman, de forma periódica, un avión de vigilancia y un buque oceánico.

Marlaska ha mantenido cuatro encuentros con el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, desde su nombramiento en diciembre de 2022. El primer contacto se produjo el 3 de marzo de 2023 y, posteriormente, ambos mantuvieron una reunión bilateral en Madrid el 27 de mayo de 2024. La tercera entrevista tuvo lugar, también en la capital española, en el marco del Congreso Mundial de Seguridad Fronteriza, el 25 de marzo de 2025. El encuentro más reciente se produjo el pasado 24 de junio, en Lisboa, durante la inauguración de la nueva oficina de la agencia en Lisboa.

FRONTEX EN CANARIAS, ANDALUCÍA Y CEUTA

Desde Interior también recuerdan que la agencia europea Frontex cuenta con personal desplegado en Canarias, Andalucía y en el puerto de Ceuta.

La misión en Canarias, de carácter anual, está liderada por Policía Nacional y se desarrolla en puertos, comisarías y Centros de Atención Temporal a Extranjeros de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, con el objetivo de apoyar la gestión de las llegadas irregulares.

La operación 'Minerva', liderada por Policía Nacional y con participación de Guardia Civil, se extiende entre los meses de junio y septiembre en los puestos fronterizos marítimos de Algeciras, Tarifa y Ceuta, puntos clave en el tránsito entre Europa y el norte de África, y está dirigida a la inspección documental y a la prevención de actividades ilícitas transfronterizas.

'Indalo', encabezada por Guardia Civil con participación de Policía Nacional, se despliega anualmente en el Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y Mediterráneo occidental, en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Murcia, para reforzar la vigilancia fronteriza con el apoyo de medios aéreos y marítimos.

Según recuerda Interior, Frontex apoya también el refuerzo de la vigilancia marítima hacia las Islas Baleares mediante un servicio de vigilancia prefronteriza aérea que recoge y analiza información sobre movimientos migratorios y posibles actividades ilícitas.

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