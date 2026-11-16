Interior defiende la presencia de Frontex en países de origen como Mauritania o Senegal

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Ministerio del Interior defiende la presencia de la agencia europea Frontex en países de origen y tránsito de la migración, como sería el caso de Mauritania y Senegal, y el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, se lo ha trasladado "en reiteradas ocasiones" al comisario de Interior de la Unión Europea, Magnus Brunner.

Así lo han aclarado este lunes fuentes del Ministerio del Interior después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, haya anunciado que mañana exigirá a la Comisión Interministerial de Migraciones que acredite que España ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia, de donde proceden los cayucos que llegan estos días a El Hierro.

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Para Clavijo, "la situación, lejos de mejorar, ha empeorado" tras la última interministerial del pasado martes, convocada para evaluar medidas adicionales ante este repunte migratorio "insólito", tal y como lo ha calificado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, también presente en el encuentro.

Las mencionadas fuentes apuntan que Grande-Marlaska ha instado también a la modificación del reglamento que regula el funcionamiento de Frontex para "flexibilizar y facilitar los despliegues en terceros países".

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Además, apuntan que el Ministerio del Interior aplica desde hace años "una política migratoria preventiva, basada en la cooperación con los países de origen y tránsito en la lucha contra las redes de trata y tráfico de personas", y que hay agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajando en las costas africanas.

Así, España cuenta con 40 miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, además de dos embarcaciones, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno.

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Los mismos agentes de ambos cuerpos están desplegados en Senegal, donde también hay cuatro embarcaciones y un helicóptero, además de vehículos todoterreno.

A estos dispositivos también hay que sumarle, de forma periódica, un avión de vigilancia y un buque oceánico, apunta el Ministerio.

Desde que Hans Leijtens es el director ejecutivo de Frontex, Marlaska ha mantenido cuatro reuniones con él, la última de ellas el pasado 24 de junio en Lisboa.

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Frontex cuenta además con personal desplegado en Canarias, Andalucía y el puerto de Ceuta. EFE