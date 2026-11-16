Imbroda ve “una parida” el grupo de trabajo de Ceuta y Melilla creado por el Gobierno

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Melilla, 16 nov (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha insistido este lunes en sus críticas al grupo de trabajo de Ceuta y Melilla que ha creado el Gobierno, que ha calificado como “una parida”, pero ha advertido de que “les quedan 15 días para seguir riéndose” de la ciudadanía, “ni un minuto más”.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha rebatido las declaraciones de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, que el pasado sábado destacó la importancia de este tipo de grupos de trabajo para sacar adelante medidas necesarias para los diferentes territorios y negó que fuera una “tomadura de pelo”, como inicialmente lo había tildado Imbroda.

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“No se enfaden. Esta es la realidad objetiva que ellos mismos plasman en un documento para que todos se lo compremos y digamos encima ‘qué buenos sois’. Bueno, es que ya se ríen de nosotros y no se ríen ya más porque en 15 días y un minuto están en la calle porque los españoles cogeremos otra vez las riendas democráticamente”, ha dicho.

Imbroda, mostrando el comunicado del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitido por las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla en el que se anunciaba la creación del grupo, ha lamentado que “se ponen a pensar y cuando piensan, sueltan cuatro paridas como esta. Esto es lo que ha habido y lo que hay”.

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El presidente melillense ha reiterado su acusación de que este anuncio es electoralista, ya que el acuerdo para la creación del grupo de trabajo fue adoptado el 1 de julio, ha dicho, pero “se les olvida y cuando llega la campaña, lo sacan y lo constituyen hace tres días”.

Ha destacado que hay cuestiones enumeradas que se abordarán en este grupo de trabajo sobre las que la Delegación del Gobierno negó que hubiera problemas, como la conectividad marítima y la aérea, y ha insistido sobre la inclusión en la nota de prensa de “las conexiones ferroviarias con la península”, pese a que Ceuta y Melilla carecen de ellas.

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Imbroda ha ironizado al afirmar que “primero que habrá que hacer un túnel desde Melilla hasta Motril, que es el punto más cercano” y ha dicho que “parece un sarcasmo con la que está cayendo ahora con los trenes, que metan miedo a los melillenses a que se monten en tren".

“O quieran acabar con nosotros o realmente esto tiene poquita enjundia”, ha afirmado para recordar al PSOE que no se inventó nada, pues sus críticas aluden a cosas que “han escrito ellos”. EFE

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