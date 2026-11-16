Espana agencias

Illa advierte a Feijóo de que "las cosas no están nada claras" sobre su victoria electoral

07/11/2026 El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo central. La tragedia ferroviaria de Urda ha obligado al Gobierno a afrontar una crisis política a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press
07/11/2026 El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo central. La tragedia ferroviaria de Urda ha obligado al Gobierno a afrontar una crisis política a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press
Guardar

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha advertido este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "las cosas no están nada claras, más bien lo contrario para el señor Feijóo y para el señor Abascal" ante una posible victoria de la derecha en las elecciones generales.

Lo ha dicho en una entrevista de la Ser recogida por Europa Press al preguntársele por la frase del popular en un mitin este sábado en Galicia, donde dijo que "al Palacio de la Moncloa hay 600 kilómetros y 15 días", en referencia al trayecto por carretera desde Galicia hasta Madrid antes del 29N.

PUBLICIDAD

Illa ve una "movilización progresiva" del electorado progresista y ha criticado la receta de Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, para Cataluña.

CARGA CONTRA VOX

"¿Cómo defiendes a Cataluña con Feijóo y Abascal, si quieren prohibir el uso del catalán y del gallego en el Congreso, si están trabajando intensamente para que no podamos hablarlo en las instituciones europeas, si Vox está diciendo que quiere prohibir los partidos independentistas?", ha dicho.

PUBLICIDAD

Preguntado por que Abascal le acusara este domingo en un acto en Cornellà de Llobregat (Barcelona) de promover el 'califato islámico' en Cataluña, ha apuntado respondido que Vox promueve la cultura del "odio", la división, la tergiversación y la mentira.

En el caso concreto de Cornellà, Illa ha afirmado que "más del 80% de la población es de aquí".

SÁNCHEZ DEFIENDE A CATALUÑA

En contraposición a lo que considera engaño en la política de Vox, ha dicho que defender Cataluña es estar con el presidente socialista Pedro Sánchez, y se ha mostrado "animado y optimista" con que el candidato a la reelección conseguirá los apoyos necesarios para repetir.

Ha defendido que la ciudadanía está conociendo al Sánchez persona durante la campaña, y que le ve inmenso y que está "suelto" porque se muestra tal y como es.

Preguntado por el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Illa ha afirmado que "cuantos más" mejor.

TRENES

Sobre las obras en la alta velocidad entre Cataluña y Madrid para el año que viene, ha explicado que, tras conversar con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, aún no hay calendario y que la reforma será "importante".

"Uno: hay que hacer estas inversiones. Dos: en la medida de lo posible. y creo que hay maneras de hacerlo; tienen que ser compatibles con el funcionamiento de la línea, que es un servicio, además, muy importante para Cataluña", ha dicho.

RENUNCIA DE DÍAZ A LA OIT

Respecto a la retirada de la candidatura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha respondido que "hubiera sido una magnífica dirigente".

"Me hubiera gustado que esto hubiera transcurrido de otra forma, pero así son las cosas. Mandarle un abrazo a Yolanda, y a seguir trabajando desde otros ámbitos", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

El cocinero y presentador de televisión compartió todos los secretos de su receta navideña en un vídeo grabado junto a su madre Angelines

Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 16 noviembre

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 16 noviembre

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

El programa de Pablo Motos recorta su emisión semanal y aplaza a última hora el esperado debut de Jordi Wild

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′

La gala dejó muchos momentos tensos para los concursantes, como el abandono del plató de Alma Bollo en medio del debate del ganador sobre Isabel Pantoja

Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

El pasado del PP llama a la puerta: la sentencia del ‘caso Kitchen’ podría hacerse pública en la recta final de la campaña electoral y desbaratar la estrategia de Feijóo

Una hermandad a la que se le apareció la Virgen quiere ampliar una ermita en un monte protegido y el Ayuntamiento (del PP) duda: “Estudiaremos su viabilidad”

ECONOMÍA

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más vivienda, sí, pero ¿dónde y cómo? El coste de crecer hacia fuera o construir hacia arriba

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja