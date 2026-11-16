Barcelona, 16 nov (EFE).- El cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de violencia ha sido hallado este lunes por los Mossos d'Esquadra en una vivienda de Llívia (Girona).
Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, alrededor de las 13:00 horas de hoy se ha recibido el aviso del hallazgo de un cadáver en un domicilio de Llívia.
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Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar del suceso y han localizado en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer.
La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha asumido las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos. EFE
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