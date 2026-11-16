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Frente Amplio plantea en su programa electoral implantar comedor gratuito para los escolares de Infantil y Primaria en centros públicos y ha retado al PSOE a aprobar antes de los comicios la prestación universal por crianza, una vez que la incluye como medida para estos comicios que el socio minoritario del Ejecutivo viene demandado.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante el acto de presentación del programa electoral de la candidatura liderada por Ada Colau a los comicios del 29N.

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Una de las medidas de carácter social de Frente Amplio es la implementación del comedor escolar gratuito y universal para todo el alumnado de Infantil y Primaria, demás de exigir por ley que los menús para los alumnos se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias.

Más Madrid planteó en la Asamblea autonómica una propuesta similar en 2025 y Sumar en su programa de 2023, fijando la gratuidad de forma progresiva en los comedores escolares en todos los tramos del sistema de enseñanza.

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INSISTE CON LA PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

El programa electoral de Frente Amplio se compromete también a aprobar una Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, medida que viene planteado Sumar dentro del Ejecutivo durante la pasada legislatura.

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Dicha prestación, según ha explicado el ministro, se configurará como un derecho propio del menor, inembargable y desvinculado de los ingresos o situación laboral de los progenitores.

La idea es proceder al abono de esta prestación cada vez y de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento del nacimiento.

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Además, plantea implementarla en tres fases durante la legislatura, dedicando el primer año del futuro mandato a los menores de 0 a 6 años, el segundo para el tramo de 7 a 12 años y el tercero y final entre los 13 y 18 años. La prestación por crianza estará financiada con las medidas de la fiscalidad progresiva que plantea la coalición de izquierdas.

INSTA A APROBAR LA PRESTACIÓN POR CRIANZA ANTES DEL 29N

Bustinduy ha recordado que el Ejecutivo se ha comprometido a gobernar hasta el último minuto y no ve nada "más urgente, imprescindible e importante" que adoptar una prestación universal por crianza.

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"Nos quedan tres consejos de ministros antes de las elecciones y nos hemos puesto ya, el Frente Amplio se ha puesto ya a trabajar para que la prestación universal por crianza sea adoptada antes de las elecciones generales que damos por seguro que ya no hay ningún obstáculo ni ningún problema", ha exclamado Bustinduy.

En relación con esta medida, que el PSOE también incluye en su programa, ha defendido que esta ha sido una bandera de la izquierda en toda la legislatura y que "por tierra mar y aire" han intentado su aprobación en decenas de ocasiones.

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"Nos hemos encontrado siempre con una oposición frontal férrea inamovible del PSOE que parecía haber construido su identidad política en torno a la negativa a que se adoptara esta prestación", ha apostillado para bromear que ayer vio con "enorme alegría" que han cambiado de opinión gracias a su presión.

"Una buenísima noticia para el país que el PSOE se haya caído del caballo y haya cambiado de opinión sobre la prestación universal por crianza. Ahora bien, la conclusión es evidente, no hay por qué esperar", ha agregado.

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Mientras, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado que el PSOE haya bloqueado medidas como la prestación universal por crianza. "No sé cuántas veces me he tenido que comer un no sobre la prestación universal por crianza por parte del lado socialista del Gobierno", ha aseverado Urtasun en declaraciones a 'La Sexta' para calificar ahora de poco serio que los socialistas usen la propuesta como "ariete electoral".

Sin embargo, ha celebrado que el PSOE "esté convencido" de esta medida y le ha instado a "copiarlo en el BOE" y no solo "en su programa electoral", aprovechando los consejos de ministros que quedan hasta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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FONDO ENERGÉTICO PARA AHORRAR MILLONES

Por otro lado, Frente Amplio defiende crear un fondo soberano energético inspirado en el modelo noruego, con participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento, como parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas.

La mitad de los beneficios se reinvertirá en el fondo y la otra mitad irá a construir vivienda pública, financiar rehabilitación de pisos y pagar las pensiones. Una parte de los beneficios de cada proyecto financiará comunidades energéticas municipales, para que los pueblos que producen la energía paguen menos por ella.

El ministro ha desgranado que con esta iniciativa se podría ahorrar 30.000 millones de euros que se emplean en importar gas y petróleo a "todas las plutocracias del planeta".

"Desde el ideario de los comuneros, que no puede haber nada que esté más en la raíz de quienes somos, lo común es el sol y el viento y e esto se trata precisamente este fondo", ha relatado.

Bustinduy ha desgranado que estas elecciones son un referéndum sobre la desigualdad en España y que su programa se vuelca en medidas de redistribución para que la riqueza vuelva a la sociedad en forma de mejora de servicios públicos.

Aparte, ha ironizado que esta programa electoral tiene una doble responsabilidad, dado que está haciendo la batería de propuesta para esta legislatura y del PSOE para la siguiente.

"Hemos sido proactivos en plantear esta medidas y defenderlas donde haga falta", ha remachado el ministro de Derechos Sociales para recordar que en materia fiscal han planteado impuestos para limitar las herencias de ultrarricos, para combatir la acumulación de viviendas y otro específico para las grandes fortunas del país.

SITUACIÓN "MUY DIFÍCIL" EN CANARIAS CON LAS ADMINISTRACIONES "PONIENDO DE SU PARTE"

Bustinduy ha respaldado la actuación de las administraciones involucradas en la crisis migratoria en El Hierro, que ha alcanzado el máximo histórico de llegadas de personas en situación irregular en un día, y ha asegurado que todas están "poniendo de su parte" y "cooperando en la misma dirección".

Así se ha referido a la coordinación entre el Cabildo del Hierro, el Gobierno Canario y el Gobierno central --"de signos políticos diferentes"-- resaltando que hay un "propósito común" pese a ser una situación "difícil de gestionar" en la que que todas las partes están trasladado "qué hace falta" y de "qué medios" se disponen para "hacerlo con toda la celeridad".

A raíz de esta situación, Bustinduy ha arremetido contra Vox por buscar "sacar provecho y sacar rédito" así como "utilizarlo para beneficio propio" después de que el líder de Vox acuda al archipiélago para protagonizar actos de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Dicen que persiguen el interés de España, pero la verdad es que sus hechos demuestran todo lo contrario. Lo único que persigue es su propio interés a costa de aprovecharse de todas las situaciones difíciles", ha criticado.

Por otro lado, ha admitido que la crisis migratoria de Ceuta el pasado julio debió gestionarse "mejor".