16/11/2026 La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Feijóo ha pedido este domingo, en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas, movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha defendido que España necesita "decencia, ambición y gestión" para abrir una nueva etapa política. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a votar a la coalición UPN-PP para "derrotar democráticamente" a Pedro Sánchez en las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de que la comunidad formal sea "la primera página del cambio". Según ha recalcado, en Navarra "empezó todo": los pactos "encapuchados" del PSOE con Bildu y "la corrupción sanchista".

"Navarra fue el laboratorio de Sánchez. Aquí empezó todo. Aquí empezó el PSOE a pactar con los herederos de Batasuna tras haberlo negado una y otra vez", ha manifestado, para añadir después que en esta comunidad también comenzó "el saqueo masivo a las arcas públicas" con un "sistema de corrupción" que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, "extendió" al resto de España.

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Así se ha pronunciado en un acto electoral en un hotel de Pamplona --con un aforo de unas mil personas, según fuentes 'populares'-- junto a la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, el presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, y la candidata al Congreso, Leticia San Martín.

Ante los casos de corrupción que afectan al PSOE, el líder del PP se ha comprometido a "limpiarlo todo" si llega a Moncloa, sin dejar "ninguna alfombra por levantar". "Ellos hacen campaña para que la gente olvide, se ponen las camisetas, se ponen a bailar. No, no, no, aquí no vamos a olvidar nada", ha avisado.

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En este sentido, ha subrayado que el PP quiere que lo ocurrido con Sánchez no se vuelva a repetir. "Y así va a empezar el baile de todos los corruptos que han estado en España en el Gobierno estos años", ha aseverado.

"EN NAVARRA EMPEZÓ EL MURO Y EN NAVARRA VAMOS A DERRIBARLO"

Tras denunciar el "vergonzoso protagonismo" que el Gobierno de Sánchez ha dado a Bidu, ha subrayado que el acuerdo entre PP y UPN es una apuesta por la unidad para vencer en las urnas el próximo 29 de noviembre. "Nos unimos para ganar, ha proclamado, mientras los asistentes le gritaban 'presidente, presidente' o 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa'.

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El líder del PP ha asegurado que él se siente "muy orgulloso" de que su socia en Navarra se llame "Cristina Ibarrola y no se llame Arnaldo Otegi" y ha recalcado que PP y UPN no firman "pactos encapuchados" sino un acuerdo "transparente". "En Navarra se empezó a construir el muro. Y en Navarra vamos a empezar a derribarlo", ha apostillado.

Previamente, Ibarrola ha explicado que UPN se une con el PP en las generales porque tienen "una responsabilidad histórica para cambiar el Gobierno" de España. "Alberto cuenta con nuestra lealtad y con nuestra exigencia. Navarra quiere obras, plazas y fechas que se cumplan", ha demandado a Feijóo, para subrayar que Pedro Sánchez es "lo peor" que le ha pasado a esta autonomía.

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Además, utilizando el lema del PSOE, Ibarrola ha dicho que "la fuerza de la gente" van a echar a Pedro Sánchez y María Chivite de las instituciones, al tiempo que ha compartido unas palabras de Feijóo apostando por "vencer, ganar y gobernar". "No puedo estar más de acuerdo. Vamos a convencer, vamos a ganar y ahora sí, esta vez sí, vamos a gobernar", ha exclamado ante un auditorio entregado.

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