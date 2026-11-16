Fedea cifra en el 4,1 % del PIB el déficit de las pensiones sin transferencias del Estado

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Madrid, 16 nov (EFE).- Fedea ha cifrado en el 4,1 % del PIB el déficit del sistema de pensiones si se descuentan las transferencias que recibe del Estado y ha reclamado reformas para garantizar su sostenibilidad financiera.

En un artículo publicado este lunes, Fedea concluye que el sistema puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su déficit, "pero ninguno de los argumentos (en los que se ha apoyado el Gobierno) permite afirmar que sea financieramente sostenible".

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El artículo, firmado por Santiago Calvo (Universidad de las Hespérides), señala que el "saldo presupuestario" de la Seguridad Social registró un déficit del 0,5 % del PIB en 2025, una cifra que atribuye al aumento de las transferencias estatales, que han pasado del 0,5 % del PIB en 2005 al 3,6 % en 2025.

Una vez descontados estos recursos, el déficit básico asciende al 4,1 % del PIB y el contributivo, al 3,8 %, según los cálculos del autor.

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"Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas a la Seguridad Social han crecido en términos reales un 29 % y el gasto en pensiones contributivas un 82 %", señala Fedea, que explica que financiar esa diferencia mediante transferencias desplaza el déficit dentro de las cuentas públicas, pero no elimina su coste para el conjunto de las administraciones.

El análisis también detalla que la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, ambas cantidades expresadas a precios de 2021.

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"Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, la aportación al Fondo de Reserva ('hucha de las pensiones') se financia en la práctica con deuda, y los activos netos del sistema, que superaban los 54.000 millones en 2011, son hoy negativos en unos 103.800 millones", añade.

La nota añade que estas cifras no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, ya que puede seguir pagando las prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que genera.

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Ante esta situación, Fedea plantea una serie de reformas, entre ellas la transición hacia un sistema de cuentas nocionales, que vincule las prestaciones a las aportaciones realizadas e incorpore ajustes automáticos ante los cambios demográficos y económicos.

También propone un pilar de capitalización complementario, de carácter colectivo y con inscripción automática, así como una mayor transparencia sobre la pensión futura estimada de cada trabajador y sobre el saldo y la deuda implícita del sistema.

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"Ninguna de estas propuestas implica privatizar el sistema público de pensiones, y todas ellas buscan asegurar que ese sistema siga existiendo en condiciones razonables para quienes hoy cotizan", concluye el artículo, que reclama que la campaña electoral permita debatir estas reformas con datos, en lugar de reducir la discusión a una competición de promesas electorales.EFE