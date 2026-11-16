Enjambre de palabras y viñetas: titánico reto de Monteys ante 'La conjura de los necios'

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Sergio Andreu

Barcelona, 16 nov (EFE).- Albert Monteys sintió una responsabilidad tremenda cuando su editora norteamericana le ofreció (y aceptó) el "sueño-regalo" envenenado de adaptar 'La conjura de los necios', la novela póstuma del suicida John Kennedy Toole, un reto arriesgado para este historietista porque "uno no quiere -afirma- ser el que estropee su libro favorito".

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El manuscrito de 'La conjura de los necios', la novela cómica que cuenta la historia de Ignatius Reilly, un 'viejoven' ególatra, vago e impertinente, que vive con su madre en la Nueva Orleans de los años sesenta, fue rechazado sistemáticamente por las editoriales de EEUU, que consideraban aquel material impublicable.

Solo tras la muerte del escritor, que se quitó la vida en marzo de 1969 con el monóxido de carbono de su coche, deprimido y frustrado por el rechazo, la obra pudo ver la luz en 1980, en una pequeña editorial universitaria, gracias a los esfuerzos de la madre del autor, Thelma Toole, con la que John Kennedy mantuvo en vida una relación algo tortuosa, que se intuye en la novela.

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El resto es historia del cliché del "artista maldito" con reconocimiento post morten: la excéntrica y satírica novela ganó el Pulitzer en 1981, y desde entonces ha vendido dos millones de ejemplares, en 23 idiomas, 500.000 sólo en castellano (en España la novela la publica Anagrama y ahora Astiberri su adaptación gráfica).

Monteys (Barcelona, 1971) explica a EFE, desde el estudio que comparte con otros dibujantes en la capital catalana, que el proyecto le llegó "casi por accidente", de la mano de su editora, que se enteró por una entrevista de su anhelo de pasar a viñetas un libro "con leyenda de inadaptable", del que había adquirido los derechos.

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"Desde que lo leí con 25 años, 'La conjura' ha sido mi libro de cabecera", comenta Monteys, que ya se había atrevido con la adaptación de 'Matadero Cinco', de Kurt Vonnegut, y que se enfrentaba aquí a otro desafío complicado: "ejercer de editor" del texto de Toole, quien en vida nunca quiso que su novela sufriera recortes.

"Tuve que convertir una novela de 480 páginas en un cómic menos denso de 250, ver qué quitaba y cortaba", se excusa Monteys (ganador del premio a la mejor obra española de Cómic Barcelona 2019 por '¡Universo!').

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La caprichosa y quejica arrogancia del protagonista de 'La conjura de los necios' que fue uno de los aspectos que más despistó, y repelió, a las editoriales de la época, ha sido copiada desde la publicación del libro por muchos personajes de ficción, pero también en la vida real.

"Cuando leí el libro en su momento, Ignatius era un personaje raro, un verso libre, un freak. Pero ahora se ha convertido en un personaje hipercostumbrista. Las redes sociales están llenas de pequeños Ignatius, gente con mucho conocimiento de algo en particular, pero con poquísima empatía y una soledad que les lleva a ser auténticos monstruos", resume el autor.

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A la hora de acercarse a Nueva Orleans, Monteys reconoce que se volvió "un poco loco" documentándose: "Ahora podría caminar por sus calles y encontrarlo todo más o menos, si me llevaran, claro, a los años sesenta, porque parte del trabajo ha sido reconstruir una ciudad que ya no existe".

Una reconstrucción que, según le comentó en una entrevista un periodista de EEUU, donde el libro se ha publicado primero, "había clavado", revela satisfecho Monteys.

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"El color que he utilizado para el barrio Francés combina una parte colorida con otra muy triste, muy lumpen, que me recuerda a cómo era el barrio Chino de Barcelona (actual Raval), dos barrios paralelos con poblaciones paralelas, que uno se imagina en esos tonos apagados", comenta el creador.

Convertir las largas peroratas que Toole pone en la boca del verborreico Ignatius -con la prolífica relación epistolar con su exnovia- fue otro de los aspectos más arduos de la adaptación, que dedica varias dobles páginas a estos soliloquios escritos.

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"Ignatius es un personaje que desborda, que escribe de forma compulsiva, que no deja hablar a los demás y eso es muy poco cómic. Me interesaba que esto se viera en las páginas, que Ignatius siempre fuera rodeado de una nube de texto, de un enjambre de letras que muestran su personalidad", describe Monteys.

A juicio del historietista, 'La conjura de los necios' sigue siendo "una novela pertinente" a la que se le pueden añadir capas de lectura que dialogan con actualidad: "Cómo Ignatius instrumentaliza a todas la minorías, para quedar él bien, como hombre blanco salvador. Algo escrito muy en clave del sur de EEUU en los sesenta, pero que hoy en día sigue pasando".

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El libro ha sido bien recibido por el público norteamericano, pero el barcelonés Monteys se sintió durante la gestación "un poco impostor" al hablar de una época, una ciudad y una cultura -al menos de origen, aunque la haya mamado, dice- que no son las suyas.

"Podría ser como si un señor de Nueva Orleans adaptara una novela de Eduardo Mendoza sobre Barcelona, que posiblemente metería la pata en más cosas de las que se daría cuenta. Yo estoy esperando que alguien me diga dónde he metido la pata", señala resignado. EFE