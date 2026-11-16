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El IBEX cae un 0,37 % y pierde los 20.000 puntos en una sesión de trámite

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Bolsa española ha cerrado este lunes con una caída del 0,37 %, por debajo de los 20.000 puntos, en una sesión marcada por la cautela a la espera de los diferentes eventos y resultados de una semana condicionada por la cumbre entre líderes globales, el dato de inflación en Europa y el pulso del sector tecnológico.

El IBEX 35, el principal índice del país, ha restado 73,5 puntos para finalmente cerrar en los 19.946,6 puntod; con este retroceso, el selectivo sitúa su revalorización acumulada desde el inicio del año en el 15,25 %.

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La jornada se desenvolvió sin grandes movimientos, negociándose en el entorno de los 20.000 puntos y registrando ligeros avances que permitieron tocar los 20.080 enteros, aunque finalmente el selectivo perdió la cota psicológica en el tramo final y cerró en su mínimo intradía.

Solaria ha sido el farolillo rojo de la sesión al caer un 5,4 % ante las dudas de los inversores sobre la financiación de sus proyectos de centros de datos y su nivel de endeudamiento; mientras que Amadeus (2,06 %) y Ferrovial (1,58 %) han liderado los avances. EFE

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