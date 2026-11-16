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Barcelona, 16 nov (EFE).- Decenas de personas se han concentrado este lunes para protestar por el desalojo de la acampada que había hasta esta pasada madrugada en la plaza Catalunya, en donde han avisado de que había gente sin hogar que requiere una solución por parte de las autoridades.

"Gente sin casa y casa sin gente" o "rabia, rabia y rabia" son algunos de los cánticos que han entonado los concentrados en la plaza Sant Jaume para denunciar el desalojo de la acampada por la vivienda de plaza Catalunya.

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La policía ha desalojado durante la pasada noche a 295 personas que continuaban en este lugar céntrico de la capital catalana tras más de 40 días de protesta, lo que ha llevado a algunos de ellos a desplazarse hasta la zona del litoral, en la Barceloneta.

En declaraciones a los periodistas durante la protesta de esta tarde en la plaza Sant Jaume, la miembro de la acampada Luana Rocha ha denunciado que hay personas que estaban en la acampada y que no tienen techo, y a las que no se les ha ofrecido una "vivienda digna".

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"En la acampada -de plaza Catalunya- había muchas personas en situación de calle y no se puede echar de la calle a la gente de la calle", ha denunciado Rocha, quien ha hecho hincapié en que la situación de estas personas es de emergencia.

"Quieren que estemos dispersados, pero si estamos organizados sí que podemos cambiar las cosas y no vamos a descansar, tenemos ganas de seguir luchando", ha asegurado.

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Uno de los activistas, ⁠Jorge Fernández, ha pedido, por su parte, que les devuelvan "las cosas que han robado" durante la operación de desalojo de la plaza Catalunya la pasada noche. EFE

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