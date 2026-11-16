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Cuarto día de campaña: Sánchez con Lula, Feijóo en Lleida y Navarra y Abascal en Tenerife

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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuarto día de campaña electoral, este lunes, recibirá en la Moncloa al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y será entrevistado en Telecinco, mientras el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo participará en mítines en Lleida y Navarra, y el de Vox, Santiago Abascal, en Tenerife.

- PSOE: Tras publicar los socialistas el programa electoral del partido este domingo, Sánchez comienza la semana sin tener prevista su participación en ningún mitin el lunes. Iba a protagonizar un diálogo con Lula en una sede de la UGT en Madrid, pero una afonía del presidente brasileño lo ha impedido. Sánchez y Lula tan solo se verán en la Moncloa a mediodía durante la visita institucional.

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Sánchez también recibirá en la Moncloa al presidente de Uruguay, Yamandú Orsí. Por la noche, el líder socialista será entrevistado en 'prime time' en Telecinco. Además, la número dos del PSOE, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa este lunes en Sevilla.

- PP: Feijóo visitará una explotación agrícola y ganadera en Lleida a mediodía, y por la tarde protagonizará un mitin conjunto del PP y UPN en Pamplona junto con la presidenta del partido coaligado, Cristina Ibarrola.

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- Vox: El candidato de Vox a presidir el Gobierno, Santiago Abascal, estará este lunes en Canarias, donde está previsto que intervenga en un mitin en la isla de Tenerife.

- Frente Amplio: El portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, presentará el programa electoral en una rueda de prensa, y la líder de esta candidatura, Ada Colau, intervendrá en un acto centrado en el tema de la vivienda; en Madrid en ambos casos.

- ERC: El cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, intervendrá en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, presentado por el expresidente catalán Pere Aragonès, y por la tarde acudirá al mitin en Mollet del Vallès junto al presidente del partido, Oriol Junqueras.

- Junts: La cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, participa en el desayuno informativo organizado por Barcelona Tribuna con el título "Cataluña y los catalanes en el centro", presentada por el expresidente catalán Artur Mas, y por la tarde acudirá al mitin en Arenys de Mar.

- EH Bildu: Candidatos de EH Bildu participan en la manifestación convocada en San Sebastián por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Además, en Llodio, la que ha sido portavoz en el Congreso durante los últimos siete años, Mertxe Aizpurua, participa en un mitin junto al cabeza de lista por Araba, Mikel Otero.

- PNV: La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, interviene en un acto de campaña sobre trabajo y pensiones en Bilbao, mientras que el presidente del partido, Aitor Esteban, estará en un mitin en Irún.

- BNG: El cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego, atiende a la prensa en una gasolinera, en un acto reivindicativo del fin del peaje de la AP-9. Por la tarde, Rego participa en un mitin en Carballo junto a la líder del partido, Ana Pontón. EFE

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