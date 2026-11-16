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Chile y Colombia afrontan segundo duelo amistoso con cambio de estadio a última hora

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Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- Chile recibirá a Colombia este martes en un segundo partido amistoso en el que buscará la revancha tras la derrota sufrida en Cali el pasado viernes (1-0) con un cambio de escenario de última hora, pues el encuentro se disputará en el Monumental en lugar del Estadio Nacional en Santiago.

La medida se tomó debido a las malas condiciones en las que se encuentra la cancha del Estadio Nacional después de que albergara en el último mes conciertos de BTS y Iron Maiden además del cierre de un evento solidario masivo.

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La Roja será local en el estadio capitalino que pertenece al actual campeón de la liga chilena, el Colo Colo, en un encuentro en el que el equipo del entrenador interino Nicolás Córdova buscará cerrar el año con un triunfo, tras caer por un autogol del defensa Guillermo Maripán en Colombia.

"Se viene analizando la situación desde hace varios días y se esperaba una reacción de la cancha, pero con el pasar de los días el trabajo de los parches tampoco fue óptimo", aseguró Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile, sobre la decisión del cambio de estadio.

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Ambas selecciones aprovechan la ventana internacional para continuar con el trabajo de preparación con miras a las eliminatorias del Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.

Córdova sólo tendrá la baja del lateral Diego Ulloa, que cubrirá llevando a la banda izquierda al jugador del Pisa italiano Felipe Loyola, y en el ataque pondrá desde el inicio al tridente ofensivo conformado por los volantes Darío Osorio del Crystal Palace, Lucas Cepeda del Elche y Maximiliano Gutiérrez Dinamo Moscú.

Colombia probará más jugadores en su visita a Chile y es probable que el atacante Camilo Mena del Korona Kielce polaco tenga una oportunidad de ser titular y que el mediocampista del Palmeiras Jhon Arias juegue un poco más atrás con Gustavo Puerta y Jefferson Lerma.

El lateral Juan Cabal, del Juventus, también puede jugar desde el inicio y en el arco podría tener minutos el portero del Independiente del Valle ecuatoriano Aldaír Quintana.

- Alineaciones probables:

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villalba, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

Colombia: Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Mena; y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela.

Estadio: Monumental de Santiago.

Hora: 20.00 local (23.00 GMT). EFE

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