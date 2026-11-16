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Bravo (PP) apoya que empresarios y autónomos estén en el centro de decisiones ante el "intervencionismo" de Sánchez

16/11/2026 Representantes del PP y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) antes del encuentro por el 29N. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA EUROPA POLÍTICA ANDALUCÍA CÓRDOBA ESPAÑA ECONOMIA PP
16/11/2026 Representantes del PP y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) antes del encuentro por el 29N. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA EUROPA POLÍTICA ANDALUCÍA CÓRDOBA ESPAÑA ECONOMIA PP
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El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha defendido este lunes "un modelo económico en el que empresarios y autónomos sean protagonistas de las decisiones políticas y no meros receptores de las medidas del Gobierno", todo ello tras "el intervencionismo" con el presidente Pedro Sánchez.

Durante un encuentro con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Bravo ha subrayado que "un país que no vaya respaldado por empresarios y autónomos está cojo" y ha reivindicado "la necesidad de escuchar al tejido productivo para impulsar el crecimiento y la creación de empleo".

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Entre las principales prioridades trasladadas por los empresarios, ha destacado el acceso a la vivienda, las infraestructuras, el agua, la energía y la fiscalidad. En materia de vivienda, ha resaltado la propuesta del PP de "construir un millón de viviendas", para lo que considera "imprescindible modificar la legislación, reducir la burocracia y agilizar los procedimientos". Asimismo, ha alertado de "los problemas de comunicación ferroviaria y viaria que afectan a Andalucía y de las limitaciones energéticas que frenan el desarrollo industrial y empresarial".

El también candidato del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla ha criticado "la presión fiscal del gobierno de Sánchez y las más de cien subidas de impuestos", defendiendo que "esa asfixia fiscal tiene que convertirse en inversión, innovación y oportunidades". En este sentido, ha puesto como ejemplo la experiencia de Andalucía, "donde la bajada de impuestos ha permitido atraer contribuyentes y mejorar la recaudación", al tiempo que ha reivindicado "una gestión más eficaz de los fondos europeos".

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Bravo también ha contrapuesto el modelo del PP al "intervencionismo del Gobierno central" y ha defendido "la colaboración público-privada como motor de desarrollo". "Hay que poner las infraestructuras, la legislación y los instrumentos para que empresarios y autónomos puedan hacer su trabajo", ha afirmado, destacando iniciativas como la unidad aceleradora de proyectos de Andalucía y el centro logístico de Córdoba.

Asimismo, ha reivindicado "una política centrada en los ciudadanos, los trabajadores y las empresas, frente a la confrontación política". "En lugar de construir muros, hay que construir puentes", ha dicho, incidiendo en "un modelo basado en la escucha, la buena gestión y la colaboración para mejorar las oportunidades y el bienestar del conjunto de los españoles".

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