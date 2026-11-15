Xavi Albert: En el último tramo de partidos hemos dado un paso adelante en defensa

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València, 15 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, aseguró tras la victoria de su equipo ante el Leyma Coruña en la octava jornada de la Liga Endesa que el equipo ha dado "un paso adelante" en defensa en el "último tramo de partidos" y es de lo que más contento está aunque vea aún margen de mejora.

"Al principio nos costaba mucho, porque los cinco deben ir a bloque y tener automatismos y poco a poco la gente ha ido entendiendo muchas cosas, pero veo aún muchas cosas a mejora en defensa", aseguró en una rueda de prensa.

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"Veo una línea constante y cuando no estamos especialmente acertados delante, cuanta más gente esté en el barco para ayudar a controlar el partido desde la parcela defensiva mejor, porque te hace crecer como equipo y poder controlar los partidos", añadió.

El técnico se mostró satisfecho por haber firmado "una solida victoria con una buena distribución de minutos contra un equipo que quiere dominar". "Creo que hemos hecho un trabajo solido, más allá de si hemos estado precisos o no", destacó Albert, que subrayó la importancia de los rebotes y de los puntos al contraataque.

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Albert dijo que Mo Gueye debe repetir lo que hizo este domingo. "Seguir trabajando y en los minutos disponibles ayudar al equipo", resumió.

El técnico no quiso adelantar ya si podrá contar esta semana con Neal Reuvers y Nikola Mirotic. "El problema de este tramo de muchos partidos y un viaje es que hay poco espacio de teste pero el lunes tendremos las primeras entradas en pista para ver qué y cuándo. Hay que corroborar con buenas sensaciones en pista que salen de la parte médica", concluyó. EFE

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