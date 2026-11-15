Unas 50 personas se concentran contra el acto de Abascal en Cornellà (Barcelona)

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Unas 50 personas se han concentrado este domingo a mediodía frente al Auditori de Cornellà de LLobregat (Barcelona) en protesta contra el mitin de Vox y la presencia del líder del partido y candidato a presidir el Gobierno, Santiago Abascal.

Efectivos de los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo en la zona ante la llegada del cabeza de lista, para evitar enfrentamientos.

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Durante el acto, Abascal se ha referido a quienes protestan contra los actos de Vox: "La intolerancia es organizada, orquestada. Saben dónde vamos y se presentan allí. Siempre son los mismos, con las mismas banderas. Vemos a los grupitos autodenominados 'antifa', las milicias de Sánchez".