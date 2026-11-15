Unas 50 personas se concentran contra el acto de Abascal en Cornellà (Barcelona)

Unas 50 personas se han concentrado este domingo a mediodía frente al Auditori de Cornellà de LLobregat (Barcelona) en protesta contra el mitin de Vox y la presencia del líder del partido y candidato a presidir el Gobierno, Santiago Abascal.
Efectivos de los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo en la zona ante la llegada del cabeza de lista, para evitar enfrentamientos.
PUBLICIDAD
Durante el acto, Abascal se ha referido a quienes protestan contra los actos de Vox: "La intolerancia es organizada, orquestada. Saben dónde vamos y se presentan allí. Siempre son los mismos, con las mismas banderas. Vemos a los grupitos autodenominados 'antifa', las milicias de Sánchez".
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año
El portavoz de ERC percibe casi 10.000 euros brutos al mes entre su asignación como diputado, los complementos por sus responsabilidades parlamentarias y la indemnización por representar a Barcelona
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Mercedes se infiltra en la Casa Pequeña y Manuela se enfrenta a don Hernando
La serie de La 1 mantiene en vilo a la audiencia con la inminente fiesta en honor a Lucas y los planes de don Hernando
Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral
Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza
De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”
La investigación judicial trata de esclarecer el papel de la estructura presuntamente paramilitar de la organización, los viajes de sus miembros a Ucrania y las conversaciones intervenidas sobre la preparación de un levantamiento violento
Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
MÁS NOTICIAS