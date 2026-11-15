Unai Simón: "Han sido mejores que nosotros y hay que asumirlo"

Madrid, 15 nov (EFE).- Unai Simón, guardameta de la selección española, reconoció la superioridad de Inglaterra tras la derrota de España en la Liga de Naciones (2-3) y admitió que el equipo debe corregir errores con miras a los cuartos de final, que se disputarán en marzo.
"Ha sido un partido donde evidentemente han sido superiores a nosotros en el aspecto físico. Han empleado un uno para uno agresivo donde nos ha costado muchísimo encontrar la última línea. Se nos pide pelear hasta el final y lo hemos intentado. Pero han sido mejores que nosotros y hay que asumirlo. Esto sigue y hay que atender a qué tenemos que mejorar. Es bueno que ocurra en estos momentos y aprender de ello para corregirlo en marzo", afirmó en declaraciones a Teledeporte.
PUBLICIDAD
"Llevábamos en el Mundial concediendo muy pocas ocasiones. Teníamos muy pocos goles esperados. En estos seis partidos de Nations lo hemos ampliado y hemos encajado. Hay que mejorar. Los escenarios son diferentes y dan pie a partidos más abiertos. Esa tensión que a veces hay en un Mundial aquí no la hay y a veces se juega con un poco más de libertad. Ahora, a aprender de los errores. La tendencia daba pie a que pudiera ocurrir esto. Mejor ahora para aprender", concluyó. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD