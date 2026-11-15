Una última llegada el sábado eleva a 1.580 el récord diario de inmigrantes en Canarias

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 15 nov (EFE).- La llegada de un cayuco con 92 personas a El Hierro a las 23:07 horas de este sábado ha elevado a 1.580 el récord de inmigrantes desembarcados en Canarias en un solo día, en una jornada con quince embarcaciones rescatadas desde tres islas.

Esa cifra supera las 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020, cuando el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, era el epicentro de las llegadas al archipiélago.

PUBLICIDAD

Al operativo del sábado han contribuido seis embarcaciones de Salvamento Marítimo —Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania— y dos patrulleras de la Guardia Civil —Río Tajo y Río Guadiato—, con desembarcos fundamentalmente en El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife.

A los rescates de este domingo, que han comenzado con un cayuco procedente de Senegal con 79 personas, se han sumado la Salvamar Menkalinan y la Guardamar Polimnia, lo que eleva a diez las embarcaciones de rescate que actúan en la zona este fin de semana.

PUBLICIDAD

El balance provisional, elaborado con datos recopilados por EFE de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle, comprende trece cayucos con 1.327 personas en El Hierro, uno con 203 en Gran Canaria y otro con 50 en Tenerife.

Entre las personas desembarcadas figuran al menos 120 mujeres y 173 menores, según los recuentos provisionales, pendientes de confirmación.

Esta es la relación de cayucos auxiliados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil:

El primer cayuco llegó a La Restinga a las 04:01 horas, auxiliado por la Salvamar Navia, con 148 personas de Senegal y Gambia, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores, tras seis días de navegación desde Kayar, en Senegal.

PUBLICIDAD

A las 08:15 horas desembarcaron en ese mismo puerto los 48 ocupantes del segundo cayuco, todos de nacionalidad senegalesa, entre ellos dos menores varones, después de cinco días de travesía desde Saint-Louis, en Senegal.

A la misma hora llegó el tercer grupo, formado por 54 personas de Senegal, entre ellas dos mujeres, que habían partido de Dakar seis días antes.

PUBLICIDAD

La Salvamar Acrux desembarcó a las 09:24 horas a las 47 personas del cuarto cayuco, todas senegalesas, entre ellas cuatro menores, que habían navegado durante cinco días desde Saloum, en Senegal.

La misma embarcación de rescate llevó a La Restinga a las 11:20 horas a los 85 ocupantes del quinto cayuco, entre ellos 12 mujeres y 12 menores, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Bisáu, tras siete días de navegación desde Brufut, en Gambia.

PUBLICIDAD

El sexto desembarco se produjo a las 13:10 horas, cuando la Salvamar Mízar trasladó a puerto a 97 personas, entre ellas 27 mujeres y 16 menores, de Gambia, Senegal y Guinea, que habían partido de la costa gambiana seis días antes.

A las 13:58 horas, la Salvamar Navia desembarcó a los 71 hombres del séptimo cayuco, de Senegal y Gambia, después de una travesía de siete días desde este último país.

PUBLICIDAD

La Salvamar Diphda llevó a La Restinga a las 16:10 horas a las 40 personas del octavo cayuco, todas senegalesas, entre ellas seis menores, tras cinco días de navegación desde Saint-Louis.

También a las 16:10 horas desembarcaron, auxiliadas por la Diphda, las 20 personas del noveno cayuco, de nacionalidad senegalesa y entre las que había cinco menores, después de cuatro días de travesía desde Nuakchot, en Mauritania.

PUBLICIDAD

El grupo más numeroso, correspondiente al décimo cayuco, llegó a las 17:26 horas a bordo de la Salvamar Mizar: 240 personas de Senegal, Gambia y Guinea, entre ellas 12 mujeres y 36 menores, que habían navegado seis días desde Gunjur, en Gambia.

Los 214 ocupantes del undécimo cayuco desembarcaron en dos puertos de El Hierro: 74 en La Restinga a las 20:05 horas, trasladados por la Navia, y 140 en La Estaca a las 20:30, a bordo de una patrullera de la Guardia Civil; sumaban seis mujeres y 23 menores. Ese grupo había partido de la zona de Dakar seis días antes y reunía a personas de Senegal, Gambia, Guinea, Mali y Togo.

PUBLICIDAD

La Navia desembarcó a las 20:45 horas a las 171 personas contabilizadas en el duodécimo cayuco, procedentes de Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu y Mali, después de cinco días de navegación desde Mboro, en Senegal. En ese grupo figuraban un bebé de seis meses.

La última llegada a El Hierro se produjo a las 23:07 horas, cuando la Salvamar Acrux desembarcó a 92 personas, entre ellas 12 mujeres y seis menores, de Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu y Guinea, tras seis días de navegación desde Gambia. Entre los ocupantes había una embarazada de cuatro meses y un niño de 18 meses.

En Gran Canaria, la Guardamar Urania desembarcó en Arguineguín a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unos 185 kilómetros al sur de El Hierro que había partido de Gunjur, en Gambia.

El balance de la jornada se completa con otras 50 personas de un cayuco desembarcadas en el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, con ayuda de la Salvamar Alpheratz. EFE

acp-gf-jmr/oli

(foto) (vídeo)