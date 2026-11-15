Un estudio dice que los conductores con problemas de alcohol causan 5 veces más accidentes

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Valladolid, 15 nov (EFE).- Un estudio desarrollado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para la Dirección General de Tráfico (DGT) revela que los conductores con problemas de consumo de alcohol y drogas provocan cinco veces más accidentes.

La investigación analiza a 78 conductores con más de diez años de experiencia, 48 de ellos con Trastorno por Uso de Sustancias (TUS), y compara sus resultados con los de 30 conductores sin este trastorno, ha informado la UEMC en un comunicado.

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Los conductores con TUS acumulan más denuncias, retiradas del permiso de conducir e interceptaciones policiales, además de presentar mayores indicadores de deterioro cognitivo y conductas agresivas al volante.

Los resultados de la investigación, desarrollada por el Grupo de Investigación en Psicología MAPSY-Lab de la UEMC y dirigida por los profesores Carlos Roncero y Armando González Sánchez, reflejan que los conductores con TUS reconocen haber provocado una media de 1,24 accidentes, frente a los 0,23 del grupo de control, una frecuencia 5,4 veces superior.

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El dato se refiere a los accidentes que los propios participantes señalan como causados por ellos y no al número total de accidentes registrados en cada grupo.

En cuanto a las consecuencias de los siniestros, el 41,7 % de los participantes con TUS señala lesiones corporales como principal consecuencia de los accidentes, mientras que en el grupo de control el 46,7 % señala principalmente daños materiales.

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Las diferencias también se observan en los antecedentes relacionados con la seguridad vial. Los participantes con TUS acumulan una media de 7,10 denuncias oficiales de la DGT por persona, frente a 2,14 en el grupo de control. La media se sitúa en cuatro denuncias entre los conductores con TUS y en una entre los controles.

La media de retiradas del permiso de conducir alcanza 0,33 entre los conductores con TUS, frente a 0,03 en el grupo de control, aproximadamente once veces más.

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El estudio muestra además que un 33,3 % de los participantes con ese trastorno presenta secuelas físicas derivadas de accidentes y un 10,4 % secuelas psicológicas. En el grupo de control, el 86,7 % no presenta secuelas. EFE