Espana agencias

Un estudio dice que los conductores con problemas de alcohol causan 5 veces más accidentes

Guardar

Valladolid, 15 nov (EFE).- Un estudio desarrollado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para la Dirección General de Tráfico (DGT) revela que los conductores con problemas de consumo de alcohol y drogas provocan cinco veces más accidentes.

La investigación analiza a 78 conductores con más de diez años de experiencia, 48 de ellos con Trastorno por Uso de Sustancias (TUS), y compara sus resultados con los de 30 conductores sin este trastorno, ha informado la UEMC en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los conductores con TUS acumulan más denuncias, retiradas del permiso de conducir e interceptaciones policiales, además de presentar mayores indicadores de deterioro cognitivo y conductas agresivas al volante.

Los resultados de la investigación, desarrollada por el Grupo de Investigación en Psicología MAPSY-Lab de la UEMC y dirigida por los profesores Carlos Roncero y Armando González Sánchez, reflejan que los conductores con TUS reconocen haber provocado una media de 1,24 accidentes, frente a los 0,23 del grupo de control, una frecuencia 5,4 veces superior.

PUBLICIDAD

El dato se refiere a los accidentes que los propios participantes señalan como causados por ellos y no al número total de accidentes registrados en cada grupo.

En cuanto a las consecuencias de los siniestros, el 41,7 % de los participantes con TUS señala lesiones corporales como principal consecuencia de los accidentes, mientras que en el grupo de control el 46,7 % señala principalmente daños materiales.

Las diferencias también se observan en los antecedentes relacionados con la seguridad vial. Los participantes con TUS acumulan una media de 7,10 denuncias oficiales de la DGT por persona, frente a 2,14 en el grupo de control. La media se sitúa en cuatro denuncias entre los conductores con TUS y en una entre los controles.

La media de retiradas del permiso de conducir alcanza 0,33 entre los conductores con TUS, frente a 0,03 en el grupo de control, aproximadamente once veces más.

El estudio muestra además que un 33,3 % de los participantes con ese trastorno presenta secuelas físicas derivadas de accidentes y un 10,4 % secuelas psicológicas. En el grupo de control, el 86,7 % no presenta secuelas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

La investigación judicial trata de esclarecer el papel de la estructura paramilitar de la organización, los viajes de sus miembros a Ucrania y las conversaciones intervenidas sobre la preparación de un levantamiento violento

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El Cardoso de la Sierra, el pueblo de Guadalajara con 50 habitantes que pide dejar de pertenecer a Castilla-La Mancha para unirse a Madrid

Los habitantes del pueblo detallan que, a día de hoy, los servicios básicos que reciben, desde la atención sanitaria hasta la educación, pasando por el correo postal y las intervenciones de la Guardia Civil, proceden de la administración madrileña

El Cardoso de la Sierra, el pueblo de Guadalajara con 50 habitantes que pide dejar de pertenecer a Castilla-La Mancha para unirse a Madrid

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

ECONOMÍA

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”