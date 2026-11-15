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Torres anuncia desde El Hierro más refuerzos por la crisis migratoria

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La Restinga (Tenerife), 15 nov (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que Canarias contará en los próximos días con una tercera guardamar de Salvamento Marítimo, de manera que concentrará tres de las cinco embarcaciones de este tipo que tiene España, y ha avanzado que el Gobierno abordará el martes nuevos refuerzos ante el repunte migratorio.

Torres ha visitado el puerto de La Restinga junto al presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, en un momento en el que se produce una llegada continua de cayucos, donde ha sido testigo del desembarco de inmigrantes y se ha reunido con vecinos de la localidad, algunos de los cuales se han manifestado con pancartas.

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"Canarias es España, Canarias es Europa, lo mismo que es Ceuta, lo mismo que es Melilla, lo mismo que es Andalucía, tenemos que dar una respuesta de conjunto a los territorios frontera", ha subrayado el ministro.

Ha explicado que la nueva guardamar tenía previsto llegar entre este domingo y el lunes, pero las condiciones meteorológicas y marítimas han retrasado su traslado, por lo que se espera entre el lunes y el martes.

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El ministro, quien ha estado en contacto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado para el martes, a las 7:30 horas de Canarias, una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Migraciones para evaluar los acontecimientos de la última semana y adoptar medidas adicionales ante la presión que soporta El Hierro, encuentro al que podrían conectarse telemáticamente las autoridades canarias.

Ha desvelado que este sábado habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el seguimiento de las actuaciones en la isla de El Hierro.

"Vamos a actualizar las medidas y también los acontecimientos de la última semana", ha adelantado el ministro, quien ha subrayado que se está trabajando con "medidas de carácter social y económico desde el Ministerio de Hacienda" con el Cabildo de El Hierro y el Gobierno de Canarias.

En la reunión interministerial que hubo el pasado martes, el Gobierno aprobó una partida de emergencia migratoria de 15,2 millones de euros para reforzar las plazas de acogida y un millón de euros destinado a Cruz Roja para mejorar la atención y el auxilio a los inmigrantes, ha recordado el ministro.

Ha señalado que desde el 15 de octubre hay un fuerte repunte de las llegadas y ha recordado que el sábado se registró la mayor cifra de inmigrantes desembarcados en Canarias en una sola jornada desde que existen registros.

Según los datos que ha facilitado, durante este año han llegado unos 27.000 inmigrantes al archipiélago, de los que aproximadamente 17.000 lo han hecho a El Hierro, cifras que, pese al incremento reciente, permanecen por debajo de las registradas en 2024, cuando se superaron las 40.000 llegadas.

En materia sanitaria, ha señalado que aproximadamente un tercio de las treinta camas hospitalarias disponibles en El Hierro están ocupadas por inmigrantes y ha asegurado que el Ejecutivo central está dispuesto a colaborar económicamente con el Gobierno de Canarias para reforzar la asistencia.

Torres ha indicado que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido contactos con la consejera autonómica, Esther Monzón, para abordar las necesidades de la isla y, respecto a la posibilidad de instalar un hospital de campaña, ha afirmado que el Gobierno apoyará la iniciativa si se acredita su necesidad y utilidad.

Ha insistido en que el fenómeno migratorio es cíclico y ha defendido que actualmente existen recursos de acogida y una red de derivaciones hacia otras islas y la Península que no estaban disponibles durante la crisis de 2020.

"Los aviones están llegando y están volando desde Canarias, en el caso de la isla de El Hierro también hay barcos", ha explicado.

También ha anunciado que se prolongará hasta diciembre la presencia del avión español destinado a labores de vigilancia en Senegal y ha destacado los contactos diplomáticos mantenidos con ese país, Mauritania y Gambia para intentar reducir las salidas de embarcaciones.

Asimismo, ha asegurado que España ha solicitado el despliegue de Frontex en países africanos, una propuesta que, según ha señalado, ha sido aceptada y se encuentra pendiente de completar su tramitación administrativa.

El ministro ha defendido también la modificación de la Ley de Extranjería para permitir la reubicación de menores migrantes no acompañados en otras comunidades autónomas.

Sobre las devoluciones, ha advertido de que no pueden realizarse "de la noche a la mañana", porque requieren expedientes individualizados y muchos de los recién llegados pueden ser susceptibles de protección internacional.

"El fenómeno migratorio no puede empezar y terminar donde hay mar", ha afirmado Torres, quien ha reclamado una respuesta integral y solidaria entre territorios y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y la solidaridad de la sociedad herreña. EFE

gf-acp/oli

(foto) (video)

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