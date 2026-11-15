Thibau Nys se impone al esprint en el Trofeo X20 Badkamers

Guardar

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El belga Thibau Nys se impuso al esprint en el Trofeo X20 Badkamers Hamme-Zogge (Bélgica), por delante de sus compatriotas Niels Vandeputte, segundo, y Michael Vanthourenhout, tercero, en una carrera en la que el español Felipe Orts concluyó octavo.

Un día después del Superprestigio, los mejores especialistas de ciclocrós se dieron cita en esta carrera que se disputó en 2012 y 2013 y que, trece años después, volvió a calcar de forma similar aquel viejo circuito exigente que combina una colina pronunciada, alguna zona de barro y un puente artificial. En total diez vueltas de aproximadamente 2,7 kilómetros cada una.

PUBLICIDAD

El favorito al triunfo, Thibau Nys, logró la victoria con un tiempo de 1h00:55 luciendo los colores de campeón de Europa. Lo hizo al imponerse al esprint a sus compatriotas Niels Vandeputte, segundo, y Michael Vanthourenhout.

El español Felipe Orts, tercero en el Superprestigio, llegó a meta octavo a dieciséis segundos del ganador.

En la prueba femenina se impuso la neerlandesa Lucinda Brand tras completar la siete vueltas en 47:31, por delante de la campeona italiana Sara Casasola, segunda, y la francesa Amandine Fouquenet, tercera. EFE

PUBLICIDAD