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'Soy Mario', un alegato contra el rechazo a las personas trans en México y en el mundo

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Fermín Cabanillas

Huelva, 15 nov (EFE).- La directora mexicana Sharon Kleinberg ha presentado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ‘Soy Mario’, una película que defiende como “un alegato contra el rechazo a las personas trans en México y en todo el mundo”.

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El largometraje cuenta la historia de Mario, que ha construido su vida y su identidad masculina como taxista en Ciudad de México, pero un embarazo inesperado y no deseado fractura su percepción personal, aunque le abre la posibilidad de cumplir su sueño de ser padre, y le obliga a enfrentarse a la sociedad que le rodea.

Junto al productor Jaime Tiktin, Kleinberg ha presentado los detalles de una película que compite por el Colón del Oro del Festival de Huelva, y ha explicado que la historia le despertó la necesidad de llevarla personalmente a la pantalla: “Es mi ópera prima y esta historia me pareció que tenía que contarla yo”, ha señalado.

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El proyecto nació de la voluntad de dar visibilidad a los hombres trans y explorar su relación con la paternidad para, por un lado, “mostrar que no hay solo mujeres trans, sino también hombres, y, por otro, que “muchas personas trans no forman familias, y los hombres que tienen la posibilidad de gestar no lo hacen porque es visto como transgresión moral y social”.

“Hay censura social y autocensura”, ha afirmado Kleinberg, que ha defendido la valentía que requiere reconocer la propia identidad y ha reivindicado “el derecho a vivirla con libertad”.

Al mismo tiempo, ha resaltado que el cine “da la oportunidad de cambiar narrativas, de decir cómo se quiere que sea la sociedad”, y ha reclamado la necesidad de representar las realidades trans desde una perspectiva humana, alejada de los estereotipos.

Otro aspecto importante ha sido la importancia de contar con un hombre trans para interpretar al protagonista, una decisión que consideraba fundamental para la autenticidad del proyecto, además de ser la primera vez que se ponía delante de las cámaras.

“El actor es increíble, nunca había actuado antes, pero yo quería un hombre trans para hacer el papel. Y fue maravilloso trabajar con él”, ha señalado la realizadora mexicana.

Por su parte, Jaime Tiktin ha rememorado que el guion de la película cayó en sus manos hace nueve años, y ha confesado que al principio no lo entendía, pero con el paso del tiempo se dio cuenta “de que era una película que había que hacerla”, y ha confíado en poner su grano de arena “para que sucedan las cosas que pasan en la película”.

Para él, que puedan gobernar políticos que no respeten todas las tendencias sexuales “sería un retroceso ante la humanidad”, porque “todos somos personas, y así hay que verlo, sin tener ningún derecho a juzgar al de enfrente”.

Además, ha subrayado que la película busca interpelar al espectador y cuestionar sus propias ideas y prejuicios: “La intención es picarle los ojos al espectador, hacerle pensar: ¿cuál es mi escala de empatía?”.

La película supone el debut en la dirección y la escritura cinematográfica de su directora, tras más de veinte años dedicada a la interpretación y a la dramaturgia teatral.

Comenzó su trayectoria artística hace 25 años, como actriz de teatro, y se formó en la Academia de Dimitrios Sarrás (Teatro) y en El SET (Cine), con presencia en más de veinte obras de teatro, cortometrajes, series de televisión y cine.

‘Soy Mario’ llega a Huelva tras recibir el Maguey del Jurado y el premio Mezcal de Mejor Actor en el Festival Internacional de Guadalajara. EFE

fcs/bfv/oli

(Foto) (Vídeo)

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