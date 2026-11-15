Sánchez reivindica la bandera española en un multitudinario mitin del PSOE en Alcorcón

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Alcorcón (Madrid), 15 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha reivindicado la bandera española este domingo en un multitudinario mitin en la localidad madrileña de Alcorcón porque, ha dicho, es la de la Constitución, la democracia, los derechos y la igualdad de las mujeres.

Sánchez ha llegado pasadas las 12:30 horas al Polideportivo los Cantos, ha saludado a decenas de militantes y se ha dirigido al escenario para tomar el micrófono y dar la bienvenida al acto.

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En ese momento ha tomado una bandera española que le ha ofrecido un militante y ha subrayado que la insignia es también la de los socialistas.

"Esta es nuestra bandera, la de la Constitución española, de la democracia, de los derechos, de la igualdad de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos, abuelas, padres y madres que lucharon por la democracia en nuestro país, la bandera de la fuerza de la gente. Bienvenidos al mitin del PSOE", ha exclamado. EFE

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