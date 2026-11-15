Sánchez anuncia más impuestos a fondos propietarios de viviendas y permisos para cuidado de hijos menores de 8 años

Guardar

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha prometido que los grandes fondos propietarios de vivienda pagarán más impuestos y además ha anunciado que va a crear una nueva prestación para el cuidado retribuido de hijos menores de 8 años.

Estas medidas están incluidas en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha anunciado el líder socialista este domingo en un mitin en Alcorcón (Madrid).

PUBLICIDAD

Sánchez ha explicado que va a poner "más impuestos" a grandes fondos que tengan viviendas vacías, pisos en alquiler turístico o a "precios inasequibles para la clase media y trabajadora".