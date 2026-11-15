Sánchez anuncia más impuestos a fondos propietarios de vivienda y permisos para el cuidado de hijos

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha prometido que los grandes fondos propietarios de vivienda pagarán más impuestos y además va a crear una nueva prestación para el cuidado retribuido de hijos menores de 8 años.

Estas medidas están incluidas en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha anunciado el líder socialista en un mitin este domingo en Alcorcón (Madrid).

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Así, ha explicado que va a poner "más impuestos" a los grandes fondos que tengan viviendas vacías, pisos en alquiler turístico o a precios "inasequibles para la clase media y trabajadora".

La nueva prestación para el cuidado de hijos va a retribuir el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas para los padres y las madres.

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Además el PSOE incluye en su programa la creación de una "unión de amistad" para que personas que no son pareja ni tienen vínculo sanguíneo, pero deciden tener una relación de cuidados "merecen tener derechos" como con permisos laborales por enfermedad o fallecimiento.

Sánchez también ha reiterado que si vuelve a gobernar blindará en la Constitución la revalorización de las pensiones en función del IPC y el derecho al aborto, medidas que ya había anunciado previamente.

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SUS PADRES EN EL MITIN

Sánchez ha trasladado las primeras medidas del programa electoral socialista ante un audotorio de 5.500 personas, en el que estaban varios ministros y también sus padres --que no suelen acudir a actos de partido-- sentados en las primeras filas.

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Al inicio del acto, Sánchez ha ondeado una bandera de España y ha dado él mismo la bienvenida al mitin, un gesto inédito. "Esta es nuestra bandera, la de la Constitución", ha enfatizado, subrayando que la enseña nacional representa la igualdad, la diversidad territo9rial y la lucha por la democracia de las generaciones anteriores.

200 EUROS PARA DENTISTA Y AYUDAS FISCALES

Entre las medidas adelantadas por los socialistas también está la conversión del mínimo por descendiente del IRPF --la parte de la base liquidable consierada a destinar las necesidades de los hijos y que por tanto, no tributa-- en un "crédito reembolsable" que afectará a unos dos millones de hogares, según los cálculos del PSOE.

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Además, seguirán exonerando de tributación a las rentas más bajas para que las subidas del SMI, que Sánchez se ha comprometido a continuar haciendo año a año, no impliquen pagar impuestos.

El PSOE incluye también un 'Plan Sonríe', una ayuda directa de 200 euros para tratamientos bucodentales básicos como empastes, endodoncias o reconstrucciones, en la línea del Plan Veo para la compra de gafas.

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