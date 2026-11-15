Rufián censura la "equidistancia" de Junts: cuando alguien está en medio hay que apartarlo

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Tortosa (Tarragona), 15 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha recriminado este domingo la "equidistancia" de Junts en esta campaña electoral, en la que los convergentes se reivindican como "los del medio": "Cuando alguien está en el medio, le tienes que apartar".

En un acto en Tortosa (Tarragona), que ha reunido a un millar de personas, Rufián ha afirmado que en Cataluña "todavía se vive muy mal contra Convergència" y ha denunciado la "toxicidad" de Junts después de que el candidato de Junts al Senado Josep Maria d'Abadal cargara contra la alianza de ERC con Podemos en Cataluña y afirmara que si el expresidente Francesc Macià se levantara "coge el ejército que dejó al otro lado, viene para aquí y los mata a todos inmediatamente, no queda ni uno".

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En un discurso con varios reproches a la prensa, Rufián ha respondido a Vila d'Abadal con una cita de Macià de 1932, en el que denunciaba que "las derechas catalanas siempre se han mofado de nuestros anhelos de justicia -ha señalado-" y que "el único camino lo hace ERC".

El candidato de ERC ha vuelto a acusar a Junts de "colaboracionistas" del PP y Vox: "Malditos seáis, patriotas de pandereta, que vendéis a vuestro pueblo a cambio de una bandera".

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Rufián ha denunciado que durante años Junts haya acusado a Esquerra de pactar con el PSOE "a cambio de nada", algo que ha considerado una "vergüenza nacional" -porque, entre otras cuestiones, negoció el indulto a los líderes del procés-, pero ante la que ERC mantuvo "un silencio cómplice y cobarde" y "prácticamente ningún periodista catalán tuvo los bemoles de preguntar" a los dirigentes posconvergentes.

"Os prometo que tendréis un grupo parlamentario que os defenderá, que no mirará al suelo ni al techo cuando un convergente, o un pepero, o un voxero se meta con vosotros o con nosotros. Os lo juro. ¡No volverá a pasar!", ha remarcado Rufián. EFE

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