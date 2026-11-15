Rueda afirma que Galicia tiene que aprovechar la "oportunidad" y ser "fundamental" en la victoria de Feijóo el 29N

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El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha afirmado que Galicia tiene que aprovechar la "oportunidad" y ser una "pieza fundamental" en la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del 29 de noviembre, con un "voto masivo".

Tal y como ha trasladado el Partido Popular en nota de prensa, Rueda ha insistido en un mitin celebrado en Vilagarcía de Arousa en que la maquinaria del partido en Galicia tiene que funcionar "a pleno rendimiento" para ser el "motor" del cambio que necesita España.

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En su intervención, el líder del PPdeG señalado en que dentro de exactamente dos semanas se votarán "dos caminos": uno supone seguir igual, "con la decadencia, la corrupción y las mentiras* que han definido los ocho años de sanchismo; mientras que el otro devolverá a España la *seriedad, la palabra y la gestión* de la mano de Feijóo.

Alfonso Rueda ha incidido en que es necesario sustituir el "show" del Gobierno por la "gestión" que, a su juicio, "demostró Feijóo al frente de la Xunta durante 13 años".

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Así, ha apostado por impulsar una "regeneración" después de una "sucesión de escándalos". "En definitiva: sentidiño frente a sinsentido. Nos jugamos mucho", ha remarcado, censurando a su vez el "paripé que nunca se cumple" del acuerdo de investidura del BNG con el PSOE.

Previamente a este mitin, el presidente del PP gallego participó en una comida con militantes en Oroso, a la que también asistieron el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y la nº2 al Congreso por la provincia de A Coruña, Fabiola García.

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