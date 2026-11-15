Espana agencias

PP denuncia la "violencia política de máxima gravedad" en una Euskadi con la "libertad secuestrada por proetarras"

15/11/2026 Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa.. El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que hay en una Euskadi con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA", al tiempo que ha advertido de que con el PP "se esto se va a terminar". "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido, para asegurar que "solo el PP ofrece un cambio para solucionar los problemas" en el País Vasco. POLITICA AUTONOMÍAS
15/11/2026 Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa.. El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que hay en una Euskadi con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA", al tiempo que ha advertido de que con el PP "se esto se va a terminar". "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido, para asegurar que "solo el PP ofrece un cambio para solucionar los problemas" en el País Vasco. POLITICA AUTONOMÍAS
Guardar

El cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que hay en una Euskadi con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA", al tiempo que ha advertido de que con el PP "se esto se va a terminar". "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido, para asegurar que "solo el PP ofrece un cambio para solucionar los problemas" en el País Vasco.

Echeverría ha participado este domingo en un acto político junto al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de NNGG de Euskadi, Luis Peña, en la plaza Easo de San Sebastián.

PUBLICIDAD

El candidato del PP ha denunciado "la anomalía democrática que sufre Euskadi, por el secuestro que tienen hecho a la libertad y a la democracia", en alusión al ataque registrado este pasado sábado en Hernani a su partido por colocar una carpa informativa en la localidad guipuzcoana. "Los proetarras volvieron a agredirnos y nada más bajar del coche empezaron a tirarnos huevazos, pedradas e incluso petardos", ha denunciado, por lo que tuvieron que salir "escoltados" de Hernani.

Echeverría ha señalado que, además, esta misma semana "un grupo de encapuchados reventaron" la sede del PP en Barakaldo y "agredieron brutalmente a dos jóvenes valientes que salieron a defenderla" y que "acabaron en el hospital por ser del PP". "Son los fascistas de siempre y no es un caso aislado", ha subrayado, para incidir en que agredir a personas "solo por ser del PP es una constante que se repite en el País Vasco" y que él mismo ha sufrido "hace sólo unos meses en Arrasate por repartir mensajes del Partido Popular".

PUBLICIDAD

Además, ha recordado que "hubo un tiempo donde a los del PP no nos tiraban huevazos, nos asesinaban". "Esto no pasa en ningún otro lugar de España, esto sólo pasa aquí, en Euskadi", ha lamentado, para preguntarse, a continuación, "en qué país de Europa te apedrean por defender las siglas del principal partido del país". Es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

Tras denunciar la "violencia política de máxima gravedad" que, a su juicio, hay en Euskadi donde "la libertad está secuestrada por esta calaña, por los de siempre, por los herederos de ETA" ha asegurado que "con el PP esto se va a terminar". "Se va a acabar la violencia en las calles", ha incidido, para explicar que van a "agravar las penas con los violentos, porque "quien agrede otro por sus ideas no está haciendo política está cometiendo un delito y lo va a pagar". "Ningún guipuzcoano volverá a salir escoltado de un municipio de su propia tierra", ha aseverado.

"DANDO LA CARA"

En este contexto, ha anunciado que va a seguir "recorriendo toda Guipúzcoa pueblo a pueblo, calle a calle, dando la cara". "No vamos a parar, también ahí donde nos dicen que no hay que ir, que nadie se equivoque", ha insistido.

Así, ha remarcado que "Hernani no ha sido el fin de esta campaña electoral, ha sido el principio" y ha advertido a los "proetarras violentos" que no tienen "miedo" y que van a continuar recorriendo el territorio histórico "le pese a quien le pese, nos apedree quien nos apedree", porque su "compromiso con Gipuzkoa es mucho más fuerte que su odio".

"Vamos a seguir, sin miedo a nada, ni a nadie, para explicar a todos los guipuzcoanos que solo el PP es el cambio para esta tierra" frente a la "decadencia de PNV, PSOE y Bildu", ha sostenido. A su juicio, estas tres formaciones "son lo mismo" y están "en el mismo barco".

Echeverría ha recordado que, en esta legislatura, "el PNV ha votado esta legislatura más con Podemos que con Junts para Cataluña", porque "está más cerca de la extrema izquierda española que del centro-derecha catalanista al que parecía análogo".

El candidato del PP ha incidido en que la formación jeltzale "solamente ha votado en contra del 3% de las leyes" del Gobierno de Pedro Sánchez. "PNV, PSOE y Bildu son el mismo bloque, han apoyado el mismo modelo que nos ha llevado a la decadencia", ha insistido, para subrayar que en el País Vasco "solo el PP ofrece una alternativa para cambiar todos los problemas".

Por último, ha precisado en que en estas elecciones generales se vota "entre dos modelos", entre "la decadencia de Pedro Sánchez y de sus leyes que aquí han votado, el PNV, PSOE y Bildu, o se vota por el cambio que encabeza el PP". "Ha llegado la hora de arrebatarle ese último escaño a Bildu, ha llegado la hora de recuperar la prosperidad, la seguridad y la libertad en Guipúzcoa", ha finalizado.

"DECADENCIA"

Por su parte, Dancausa ha advertido de que estos comicios son "existenciales para el futuro de España y el País Vasco", porque "nos jugamos muchísimo, continuar con una decadencia que avanza a pasos agigantados". "Los jóvenes en toda España no aguantamos más socialismo, no aguantamos más mentiras, no aguantamos más abandono y no aguantamos más corrupción", ha sostenido.

Frente a ello ha asegurado que los jóvenes miran al PP "con esperanza", porque este partido representa "la opción para propiciar los grandes cambios, las grandes transformaciones y las grandes reformas valientes, estructurales y generacionales que necesitamos".

Por otro lado, ha lamentado que su partido no pueda hacer campaña "con normalidad" en Euskadi, cuando "el único arma que utilizamos para defender nuestras ideas es la palabra". "Por eso decimos que somos superiores moralmente a los que ayer fueron atacar a Jon y atacar a nuestros compañeros", ha sostenido.

A su juicio, "son unos cobardes y lo único que demuestran es que sus ideas son un absoluto fracaso porque no las pueden defender con argumentos". A ellos les ha advertido de que no les van a "silenciar", porque "no tienen ni puñetera idea de lo que somos los jóvenes del PP". "Vamos a ir a todos los pueblos del País Vasco con la cabeza alta", ha afirmado, para subrayar que "se ha acabado lo de poner la otra mejilla".

Además, ha señalado a quienes están "cansados de esta decadencia" y de que "se señale a algunos por pesar diferente" que el PP es "la única opción" para "garantizar" la "unidad y la convivencia", frente a un PSOE cuyo proyecto es "levantar un muro entre españoles" y un país en el que "los que piensan distintos sean considerados enemigos".

Frente al proyecto "rupturista y racista de Otegi y Sánchez nosotros vamos a hacer que vuelva la unidad y que el Estado esté presente en el País Vasco para infraestructuras, servicios y para mejorar la vida de los vascos y vamos a condenar la violencia, venga de donde venga, sea como sea", ha aseverado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Judías, guisantes, aguacates, plátanos, lechugas y espinacas también elevan el gasto de los hogares españoles

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

De compañeros de clase a la alfombra roja del Balón de Oro: la historia de amor de Harry Kane y Katie Goodland que sobrevive al paso de los años

El matrimonio, que se dio el ‘sí, quiero’ en 2019, lleva unido desde la adolescencia y tienen 4 hijos en común

De compañeros de clase a la alfombra roja del Balón de Oro: la historia de amor de Harry Kane y Katie Goodland que sobrevive al paso de los años

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

La fecha conmemora la adopción, en el año 2000, de la histórica Convención de Palermo, el principal tratado internacional diseñado para perseguir que atraviesan fronteras

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

Tras seis días de búsqueda, los agentes continúan rastreando diferentes pistas para tratar de averiguar dónde se encuentra y proceder a su detención

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo dice que el voto en País Vasco vale “el doble” porque evita más peso de EH Bildu

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”