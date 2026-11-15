Espana agencias

PP de reclama el despliegue "urgente" del Frontex ante una situación "insostenible" en El Hierro

Imagen MVZAGGYP2FER5HEJFNHXYDMVOQ
Guardar

El candidato al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña del Partido Popular, Gustavo González de Vega, ha trasladado este domingo su hartazgo por el "incumplimiento" del Gobierno central en la crisis migratoria "sin precedentes" en la isla de El Hierro. "Ya está bien de incumplimientos y de mentiras por parte del Gobierno de Sánchez. Es hora de tomar decisiones firmes y llevarlas a cabo lo antes posible", ha añadido.

González, durante un encuentro con colectivos vecinales en La Laguna, ha asegurado que "es hora de desplegar el Frontex y poner más seguridad" en las costas canarias, no solo por la situación "insostenible" que atraviesa El Hierro sino "por todas las vidas que se ponen en juego en el mar por culpa de las mafias", según ha trasladado la formación popular en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha recordado que este sábado se vivió "el peor día de la Ruta Canaria en los 32 años de historia al registrarse, en una sola jornada, la llegada de 1.235 migrantes en 12 cayucos".

González de Vega ha alertado, además, del "agotamiento" de los profesionales que trabajan en primera lía y de la situación de los vecinos y las vecinas de la isla, que ven cómo sus servicios asistenciales están sometidos "a una presión extrema". "Se están dejando la vida para que otros no la pierdan, sin recursos suficientes y completamente desbordados usando hasta un salón de actos como habitaciones hospitalarias", ha señalado.

PUBLICIDAD

Ha exigido al Gobierno de Sánchez "la urgente respuesta integral", que incluya el despliegue de Frontex, el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional y de los servicios de rescate y sanitarios, además de una política exterior eficaz que actúe en los países de origen y tránsito.

"Hay que combatir el núcleo de esta tragedia: las mafias que trafican con seres humanos y se lucran poniendo en riesgo sus vidas y ninguna organización criminal debe seguir decidiendo quién, cómo y cuándo se juega la vida en el Atlántico", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

El partido de Pedro Sánchez plantea movilizar el 1% del PIB anual para el acceso a una casa digna y reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

Los programas electorales abordan desde la elección de los vocales del CGPJ hasta el nombramiento del fiscal general, pasando por nuevas medidas de control del dinero público y el endurecimiento de los delitos de corrupción

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

Muere un hombre tras el colapso de un edificio por un fallo estructural agravado por las lluvias en Tarragona

El siniestro ha tenido lugar a las ocho de la mañana en el casco histórico del municipio de Riba-roja d’Ebre

Muere un hombre tras el colapso de un edificio por un fallo estructural agravado por las lluvias en Tarragona

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

ECONOMÍA

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

DEPORTES

Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre España e Inglaterra: será un encuentro por el primer puesto

Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder