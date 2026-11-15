PP de reclama el despliegue "urgente" del Frontex ante una situación "insostenible" en El Hierro

Guardar

El candidato al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña del Partido Popular, Gustavo González de Vega, ha trasladado este domingo su hartazgo por el "incumplimiento" del Gobierno central en la crisis migratoria "sin precedentes" en la isla de El Hierro. "Ya está bien de incumplimientos y de mentiras por parte del Gobierno de Sánchez. Es hora de tomar decisiones firmes y llevarlas a cabo lo antes posible", ha añadido.

González, durante un encuentro con colectivos vecinales en La Laguna, ha asegurado que "es hora de desplegar el Frontex y poner más seguridad" en las costas canarias, no solo por la situación "insostenible" que atraviesa El Hierro sino "por todas las vidas que se ponen en juego en el mar por culpa de las mafias", según ha trasladado la formación popular en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha recordado que este sábado se vivió "el peor día de la Ruta Canaria en los 32 años de historia al registrarse, en una sola jornada, la llegada de 1.235 migrantes en 12 cayucos".

González de Vega ha alertado, además, del "agotamiento" de los profesionales que trabajan en primera lía y de la situación de los vecinos y las vecinas de la isla, que ven cómo sus servicios asistenciales están sometidos "a una presión extrema". "Se están dejando la vida para que otros no la pierdan, sin recursos suficientes y completamente desbordados usando hasta un salón de actos como habitaciones hospitalarias", ha señalado.

PUBLICIDAD

Ha exigido al Gobierno de Sánchez "la urgente respuesta integral", que incluya el despliegue de Frontex, el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional y de los servicios de rescate y sanitarios, además de una política exterior eficaz que actúe en los países de origen y tránsito.

"Hay que combatir el núcleo de esta tragedia: las mafias que trafican con seres humanos y se lucran poniendo en riesgo sus vidas y ninguna organización criminal debe seguir decidiendo quién, cómo y cuándo se juega la vida en el Atlántico", ha concluido.

PUBLICIDAD