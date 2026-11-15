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Pontón asegura que Feijóo "dejó una Galicia peor" y los gallegos conocen su "legado de recortes y privatizaciones"

15/11/2026 Mitín BNG en Viveiro POLITICA BNG
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "dejó una Galicia peor" y que los gallegos "conocen su legado de recortes y privatizaciones". "Vamos a pararlo", ha proclamado.

Tal y como ha trasladado el BNG en nota de prensa, la nacionalista galega ha llamado a "llenar las urnas con la papeleta del BNG" para "hacerse valer en Madrid" y "frenar a Feijóo", que, a su juicio, ahora "vende la milonga de gran gestor", pese haber "dejado una Galicia peor".

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"En Galicia conocemos muy bien su legado de recortes, privatizaciones y negocios para las empresas amigas del PP. Conocemos su desastre de gestión, porque recortó en sanidad, liquidó la vivienda pública y triplicó la deuda. Dejó una Galicia peor y por eso vamos a pararlo en las urnas concentrando todo el voto gallego en el BNG", ha afirmado en un mitín celebrado en Viveiro.

Ana Pontón ha ironizado con que la "gran gestión" de Feijóo también consistió en "cargarse el área sanitaria de A Mariña"; pagar un sobrecoste de 480 millones de euros por el hospital de Vigo o, en materia de vivienda, entregar "tan solo 15 pisos en alquiler" y trabajar "durante trece años para los especuladores".

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A renglón seguido, ha añadido que el "gran gestor" es el del "expolio eólico"; el de la "bomba ambiental de Altri" y el que "gobernó para el lobby eléctrico y las empresas amigas". Además, ha criticado que, "presume de feminista" cuando en Galicia "recortó las ayudas a las víctimas de la violencia machista, suprimió servicios de igualdad y financió con recursos una red ultra antiabortista".

En este sentido, Pontón ha reprochado al líder del PP que venga a Galicia solo a hacer "turismo electoral". "¿Cuántas veces habló de Galicia en las Cortes? Ninguna. ¿Y Tellado? Ninguna", ha señalado la nacionalista galega, lamentando que la intervención "más sonada" de alguno de los diputados del PP por Galicia haya sido la de Ana Vázquez y "su gas pimienta".

Ante este escenario, la portavoz nacional del Bloque ha subrayado la importancia de concentrar el voto en su formación para frenar en las urnas la llegada al poder de la "derecha más ultra" y "dar la vuelta a encuestas precocinadas que quieren convencer a la gente de que la historia ya está escrita" y en las que "no cabe la dignidad de Galicia".

Para Ana Pontón, votar a su formación significa "frenar la involución de la derecha y conseguir que Galicia tenga más peso político" en el Estado para dar soluciones a los problemas del país y de su gente. Así, ha defendido aspectos como que la energía gallega tiene que servir para crear riqueza en el territorio; la necesidad de continuar frenando proyectos destructivos o la reclamación de un tren de cercanías.

A nivel estatal, la nacionalista galega también ha criticado que el Gobierno que "se proclamaba el más progresista de la historia" duplicase el gasto militar, que ya absorbe 35.000 millones de euros, pero solo tenga previsto dedicar este año 840 millones a las políticas de vivienda. "Cada euro que se destina a tanques es un euro que no va a mejorar la sanidad pública, la vivienda o las pensiones", ha denunciado.

A mayores, ha apuntado que todas las comunidades del Estado han perdido peso en el conjunto de la riqueza estatal, salvo Madrid, como consecuencia de un "diseño centralista que se está agudizando cada vez más". "No es porque en Madrid sean más listas ni hagan mejor las cosas", ha asegurado, ironizando sobre lo que ocurriría si Galicia dejase de "enviar pescado o desconectase la electricidad".

MOVILIZACIONES DEL 11-N

Durante su intervención ante los medios, la nacionalista galega ha celebrado que el pueblo gallego acaba de demostrar con las movilizaciones del 11-N que "no es silencioso ni sumiso" y que "cuando se une para defender lo suyo, son capaces de conseguir grandes cosas".

Al hilo de ello, se ha referido a las declaraciones de los populares para referirse a los sindicatos y las organizaciones que convocaron las movilizaciones del 11-N. "¿Está el PP para hablar de mafia y de basura?. Basura son las políticas del PP, que en Galicia lleva 17 años defendiendo la especulación y haciendo que miles de personas en este país no puedan tener derecho a vivir dignamente", ha zanjado.

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EuropaPress

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