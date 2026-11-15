Nogueras apela al votante de ERC que veta pactar con Podemos, contrario a delegar inmigración

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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha apelado este domingo a los votantes de ERC que rechazan concurrir a los comicios en coalición con Podemos porque estos se opusieron a delegar a Cataluña las competencias en inmigración.

"Apelo a todos los catalanes, también a los que han votado a ERC en algunas elecciones y que ahora no entienden que se haya aliado con los que votaron con PP y Vox en contra de las competencias de inmigración" para Cataluña, ha reclamado en un mitin en Roses (Girona), ante unos 200 militantes y simpatizantes del partido.

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Según Nogueras, en política no se puede "hacer de figurantes eternos del PSOE sin ningún tipo de ambición nacional", y ha pedido anteponer los intereses de Cataluña a los de la derecha e izquierda del resto de España.

Para ella, conseguir estas competencias es "innegociable" porque Cataluña no puede pagar las malas decisiones que considera que se toman en Madrid.

Su objetivo es hacer lo mismo que otros países de la UE que aplican una política migratoria basada en más control, trabajo y lengua: "En Dinamarca, Alemania y Francia no les llaman racistas por hacerlo" y son países con gobiernos de diferentes colores, apunta.

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REGULARIZACIONES MASIVAS

Para la también portavoz de Junts en el Congreso, el gran problema de España es que "no tiene política migratoria" y esto le lleva a tener que hacer regularizaciones masivas cada determinados años, algo que pasa con gobiernos de PSOE y PP, ha concretado.

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Así, se ha mostrado preocupada por la última regularización masiva de migrantes, como asegura que también han hecho algunos países europeos, motivo por el cual elevaron una queja a las instituciones europeas, que examinará la actuación del Gobierno.

"Unos dicen 'todos fuera' y otros 'todos dentro'. Son eslóganes de campaña que no solucionan los problemas. Queremos una política migratoria seria, ordenada y adaptada a la realidad de Cataluña", ha resumido.

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RIPOLL: EL CASO DE ROSES

La alcaldesa de Roses (Girona), Sílvia Ripoll, se ha referido a esta cuestión al ser un municipio con un 30% de población de origen extranjero, y ha advertido del reto y la dificultad de gestionar estos flujos migratorios, garantizar la convivencia y responder a las necesidades de los servicios públicos.

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Para lograrlo, pide que Cataluña gestione la inmigración, lamentando que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, se presente a los comicios con Podemos, que se oponen a ello.

CERVERA: "LOS JACOBINOS DE PODEMOS"

El número dos de Junts por Girona, Josep Maria Cervera, ha afirmado que "los jacobinos de Podemos, que se presentan del brazo de Rufián, lo impidieron. Querer gestionar la inmigración no es ser racista, es ordenar las necesidades y capacidades de Cataluña".

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También cree que supone otras cosas: "Evitar la Cataluña de los 10 millones que nos vende Salvador Illa y evitar regularizaciones masivas, que nos llevará al colapso del país", así como la necesidad de establecer derechos y obligaciones y de integrar en valores, cultura y lengua.

MADRENAS: MULTIRREINCIDENCIA

La exalcaldesa y cabeza de lista de Junts por Girona, Marta Madrenas, ha cargado contras las políticas de vivienda del Gobierno socialista de Pedro Sánchez (por hacer "todo lo contrario de lo que es necesario") y contra las de seguridad.

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"Algunos hablan mucho pero hacen poco", ha reprochado, tras erigir a Junts como los responsables de haber impulsado y hacer hecho posible la aprobación de la Ley contra la multirencidencia.

RIPOLL: "TURISMO DELINCUENCIAL"

La alcaldesa Ripoll ha agradecido la aprobación de esa norma para evitar que en poblaciones como la suya haya gente que vaya en agosto para hacer "turismo delincuencial".

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"Hay gente que viene a hacer el agosto. Son pequeños delitos que son reincidentes. La Policía Local los detiene pero por una puerta entran y por la otra salen. Esto genera frustración, inseguridad y sensación de impotencia", y ha pedido un sistema judicial capaz de afrontarlo.