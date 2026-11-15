Ndiaye vuelve a la disciplina del Real Madrid tras jugar su último partido con el Joventut

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Madrid, 15 nov (EFE).- El ala-pívot Eli John Ndiaye se reincorpora a la disciplina del Real Madrid tras llegar a un acuerdo con el Asisa Joventut para la finalización de la cesión del hispano-senegalés, según confirmó este domingo el club merengue.

Tal y como estaba previsto, Ndiaye (2,04 metros) participó este sábado en su último encuentro con el conjunto badalonés ante el Casademont Zaragoza, en el que fue titular y en 17:38 minutos anotó siete puntos, capturó cinco rebotes y puso un tapón para contribuir al triunfo verdinegro (99-94).

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El regreso de Ndiaye se da ante la acumulación de bajas en el conjunto que dirige Pedro Martínez. Paradójicamente, Ndiaye podría redebutar con el Real Madrid en la jornada 9 de la Liga Endesa, el 11 de noviembre, en el Movistar Arena ante el Joventut.

El hispano-senegalés ya había reconocido a mediados de septiembre, durante la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa, que fue él mismo quien habló con la "dirección deportiva" del Real Madrid para que valorasen una cesión, ya que, pese a acudir al tanteo y evitar la oferta del Valencia Basket, ya había firmado a Jaime Pradilla y Mickael Jantunen para la posición de '4', con Chuma Okeke completando su tridente para la posición de ala-pívot.

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Incluso antes de una lesión de Okeke, baja por unas molestias en el gemelo izquierdo y en la rodilla derecha, el Madrid ya había perdido a Jantunen durante el encuentro de la Euroliga ante el Fenerbahce por una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo, que podría tenerle alejado de las pistas durante meses.

Ahora, ante la necesidad de disponer de más jugadores sanos en la plantilla, Martínez recuperará a otro efectivo interior que además actúa como 'cupo' en las competiciones nacionales.

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Además de Jantunen, el conjunto blanco no puede contar con Facundo Campazzo, lesión en el bíceps femoral izquierdo; Théo Maledon, esguince en la rodilla derecha; Gabriel Deck, intervenido por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo; y Usman Garuba, rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

El jugador hispano-senegalés, de 22 años y 2,04 metros, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y pronto destacó como uno de los jóvenes más prometedores de su generación.

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Campeón y MVP de la Euroliga júnior, Ndiaye ganó una Euroliga, tres Ligas y tres Supercopas con el primer equipo del conjunto blanco, torneo este último que también ha ganado esta campaña con el Joventut.

Ndiaye jugó la pasada campaña en los College Park Skyhawks, el equipo de la liga de desarrollo vinculado a los Atlanta Hawks de la NBA, donde promedió 8,1 puntos y 6,9 rebotes por partido, y el verano de este año regresó al Real Madrid. EFE

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