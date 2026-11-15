Marco: Hemos estado correctos en ataque, pero estoy bastante descontento con la defensa

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València, 15 nov (EFE).- El entrenador de Leyma Coruña, Carles Marco, aseguró tras la derrota de su equipo en la pista del Valencia Basket en la octava jornada de la Liga Endesa que estuvieron bien en defensa, pero que no quedó tan contento con la defensa de los suyos.

"Creo que hemos estado bastante correctos en ataques sin estar nada acertados en la linea de tres ni de tiros libres pero no especulamos, jugamos muchas posesiones y así ha sido. Estoy bastante descontento con la defensa por lo que hemos hablado y no hemos hecho. No hemos estado bien, para competir un poco más debíamos hacer mas cosas bien y no las hemos hecho", explicó en una rueda de prensa.

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El técnico dijo que le fastidió "los puntos fáciles" que concedieron, que no le hicieran alguna falta más bajo del aro a Neal Sako y le dejaran sacar balones tras rebotes ofensivos o que no hubieran gastado alguna falta más sobre Armori Brooks.

"Hay que tener un poco de amor propio también. Nos ha metido tres bien defendidos, podemos hacer un poco más pero tiene un talento especial. Son pequeños detalles como hacerle alguna falta antes de que arme el brazo", destacó.

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"Estoy contento por el esfuerzo y porque no nos hemos dejado ir e ningún momento. Estoy contento porque el espíritu competitivo lo tenemos", añadió.

El técnico dijo que aunque no suele hablar de los árbitros y no afectó al resultado no le gustó el "criterio arbitral" de los contactos en una zona y en la otra.

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Además, felicitó al Valencia Basket "por la victoria, por el partido y por cómo juegan", además de por el Roig Arena, que es un "un pabellón magnifico"

"Cada acción de cada jugador del Valencia, no solo de TJ Shorts al que conozco muchísimo, es agresiva ara ser verticales pero sin ningún tipo de egoísmo", destacó. EFE

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(foto)