Louzán: "Sólo existe la posibilidad de que la gran final se juegue en España"

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Madrid, 15 nov (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dijo este domingo que sólo "existe" la posibilidad de que la gran final del Mundial 2030 se "juegue en España", con motivo de la clausura de la exposición 'Reyes del Mundo' que acogió el Ayuntamiento de Madrid.

La Copa del Mundo, que ganó la selección española el 19 de julio gracias al gol de Ferran Torres en la final jugada en Nueva York ante Argentina, se exhibió durante este viernes y sábado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, junto a la exposición 'Reyes del Mundo'.

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Al acto de clausura de este domingo acudieron, además de Louzán, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Paco Díez, presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol; y los exfutbolistas Iker Casillas y Fernando Llorente, campeones del mundo en Sudáfrica 2010.

Louzán hizo alusión de la final del Mundial 2030 que España organiza junto a Portugal y Marruecos y aseguró que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad y la propia Federación están "todos implicados" en que el encuentro decisivo se dispute en España.

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"Todos estamos convencidos de lo mismo. Es un Mundial que le toca al continente europeo y que vamos a trabajar para que el legado y el recuerdo de ese Mundial sea memorable para este gran país que se llama España", terminó el dirigente.

Como el acto tuvo lugar en la antesala del partido de la Liga de Naciones que hoy juegan en el Metropolitano España e Inglaterra, Louzán calificó el encuentro de "muy bonito" y expresó su deseo de que la Roja alcance su cuadragésimo cuarto encuentro sin perder, además de asegurar el liderato de su grupo que ahora mantiene con tres puntos de ventaja sobre el equipo de Thomas Tuchel.

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"Estamos viviendo probablemente el año de oro del fútbol español, la época dorada de nuestro deporte", dijo el presidente de la RFEF.

Isabel Díaz Ayuso aseguró que cuando España levantó la Copa del Mundo hubo una "energía" que pudo sentirse en todos los rincones del país y que fue posible gracias a que cada jugador "asumió su responsabilidad" y, partido a partido, se "demostró" que aunque "seamos diferentes" en estos casos "remamos en la misma dirección".

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Por su parte, el alcalde de Madrid reconoció sentirse "emocionado" por volver al Metropolitano, la que consideró su casa -Martínez-Almeida es reconocido seguidor del Atlético de Madrid-, para ver jugar a la selección española y dijo que "el éxito no sólo pasa por tener a los mejores deportistas, sino tener el mejor equipo y al mejor seleccionador", Luis de la Fuente.

El Mundial 2030, en el que la Roja defenderá la corona conquistada en Estados Unidos, México y Canadá 2026, estará organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay serán subsedes como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo FIFA, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo. EFE

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(foto) (vídeo)