Espana agencias

Louzán: "Sólo existe la posibilidad de que la gran final se juegue en España"

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dijo este domingo que sólo "existe" la posibilidad de que la gran final del Mundial 2030 se "juegue en España", con motivo de la clausura de la exposición 'Reyes del Mundo' que acogió el Ayuntamiento de Madrid.

La Copa del Mundo, que ganó la selección española el 19 de julio gracias al gol de Ferran Torres en la final jugada en Nueva York ante Argentina, se exhibió durante este viernes y sábado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, junto a la exposición 'Reyes del Mundo'.

PUBLICIDAD

Al acto de clausura de este domingo acudieron, además de Louzán, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Paco Díez, presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol; y los exfutbolistas Iker Casillas y Fernando Llorente, campeones del mundo en Sudáfrica 2010.

Louzán hizo alusión de la final del Mundial 2030 que España organiza junto a Portugal y Marruecos y aseguró que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad y la propia Federación están "todos implicados" en que el encuentro decisivo se dispute en España.

PUBLICIDAD

"Todos estamos convencidos de lo mismo. Es un Mundial que le toca al continente europeo y que vamos a trabajar para que el legado y el recuerdo de ese Mundial sea memorable para este gran país que se llama España", terminó el dirigente.

Como el acto tuvo lugar en la antesala del partido de la Liga de Naciones que hoy juegan en el Metropolitano España e Inglaterra, Louzán calificó el encuentro de "muy bonito" y expresó su deseo de que la Roja alcance su cuadragésimo cuarto encuentro sin perder, además de asegurar el liderato de su grupo que ahora mantiene con tres puntos de ventaja sobre el equipo de Thomas Tuchel.

"Estamos viviendo probablemente el año de oro del fútbol español, la época dorada de nuestro deporte", dijo el presidente de la RFEF.

Isabel Díaz Ayuso aseguró que cuando España levantó la Copa del Mundo hubo una "energía" que pudo sentirse en todos los rincones del país y que fue posible gracias a que cada jugador "asumió su responsabilidad" y, partido a partido, se "demostró" que aunque "seamos diferentes" en estos casos "remamos en la misma dirección".

Por su parte, el alcalde de Madrid reconoció sentirse "emocionado" por volver al Metropolitano, la que consideró su casa -Martínez-Almeida es reconocido seguidor del Atlético de Madrid-, para ver jugar a la selección española y dijo que "el éxito no sólo pasa por tener a los mejores deportistas, sino tener el mejor equipo y al mejor seleccionador", Luis de la Fuente.

El Mundial 2030, en el que la Roja defenderá la corona conquistada en Estados Unidos, México y Canadá 2026, estará organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay serán subsedes como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo FIFA, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

El portavoz de ERC percibe casi 10.000 euros brutos al mes entre su asignación como diputado, los complementos por sus responsabilidades parlamentarias y la indemnización por representar a Barcelona

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Mercedes se infiltra en la Casa Pequeña y Manuela se enfrenta a don Hernando

La serie de La 1 mantiene en vilo a la audiencia con la inminente fiesta en honor a Lucas y los planes de don Hernando

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Mercedes se infiltra en la Casa Pequeña y Manuela se enfrenta a don Hernando

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

La investigación judicial trata de esclarecer el papel de la estructura presuntamente paramilitar de la organización, los viajes de sus miembros a Ucrania y las conversaciones intervenidas sobre la preparación de un levantamiento violento

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

ECONOMÍA

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

DEPORTES

Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”

Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra