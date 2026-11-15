Localizada una persona entre los escombros de la casa hundida en Riba-roja (Tarragona)

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Barcelona, 15 nov (EFE).- Los Bombers de la Generalitat han localizado a una persona entre los escombros de la casa que se ha hundido este domingo en Riba-roja d'Ebre (Tarragona), pero no han podido determinar el estado en el que se encuentra.

La casa, ubicada en el número 36 de la calle de la Palla de Riba-roja, en el casco viejo de la localidad, se ha hundido por causas que ahora se investigan sobre las ocho de esta mañana. En la vivienda residía un hombre desde hace un par de años, según fuentes municipales.

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La subinspectora de los Bombers, Marta Miralles, ha informado a los medios de comunicación en la zona del suceso que los efectivos del cuerpo han visto a una persona atrapada entre los escombros y que ahora trabajan en retirarlos para llegar hasta la víctima, que no saben cómo se encuentra.

Estos trabajos podrían prolongarse, ya que cuando acaben de hacerlo con la maquinaria que les ha cedido el ayuntamiento de la localidad lo harán a mano.

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Miralles ha explicado que en la casa vivía una persona, pero que no saben si la localizada es ella, aunque ha matizado que, hasta este mediodía, tampoco "nadie había echado en falta a nadie más".

La subinspectora ha explicado que los primeros indicios apuntan a que el hundimiento se habría producido "por un problema estructural" del inmueble, aunque este extremo se deberá confirmar tras los trabajos en curso.

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Miralles, no obstante, ha apuntado como hipótesis a la lluvia caída ayer y en las pasadas semanas en el municipio, un extremo aún por confirmar, y ha subrayado que los cuerpos de emergencias han constatado últimamente un aumento en el número de derrumbes de casas en las comarcas catalanas del Ebro como consecuencia de las precipitaciones.

El hundimiento de esta casa, ha agregado, ha afectado a la contigua, destinada a alojamiento turístico y que estaba vacía en el momento del suceso.

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Este otro edificio presenta un agujero en la pared lateral pero no presenta afectación en su estructura, según ha constatado el arquitecto municipal, técnico que esta mañana está revisando también otras casas próximas a la del siniestro.

La subinspectora de los Bombers ha agregado que, de momento, no tienen constancia de que en la casa derrumbada se estuviesen haciendo obras.

En el lugar trabajan los efectivos de once dotaciones de los Bombers y se han desplazado también a la zona sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos. EFE

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