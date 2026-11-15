Laporte: "Somos España, los números uno, y nos vamos fastidiados"

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Madrid, 15 nov (EFE).- Aymeric Laporte, defensa de la selección española, lamentó la derrota frente a Inglaterra (2-3), pese al récord histórico de 43 partidos consecutivos sin perder, y aseguró que los jugadores se marcharon descontentos porque España siempre aspira a la victoria.

"La gente que opine lo que quiera. Al final hemos conseguido algo muy importante, un récord histórico. Nosotros siempre somos críticos, siempre queremos ganar. Hoy queríamos ganar y nos vamos descontentos a casa. Eso es lo que hay. Somos España, los números uno, y nos vamos fastidiados", declaró en zona mixta.

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Laporte reconoció la superioridad inglesa durante algunas fases del encuentro. "No sé si a nivel físico, pero sí que se ha visto otra intensidad por parte de ellos, sobre todo en la primera parte. También las decisiones nos han perjudicado en el juego. Autocrítica, pensar lo que hemos hecho bien, mal y hacerlo mejor", señaló.

Sobre la doble intervención de James Trafford que evitó el empate a remates de Fermín y del mismo Laporte, admitió que ya celebraban el gol: "La que tengo la he visto dentro, lo estábamos celebrando y el portero ha estado muy bien. Le he felicitado y a seguir trabajando".

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También elogió a Lamine Yamal: "Sabemos que es muy desequilibrante. Es experto en el uno contra uno y hoy lo ha demostrado en el segundo tiempo. Tiene esa capacidad para superar rivales, poner centros con el exterior e interior y encontrar al hombre libre".

"Una selección como nosotros no tiene que tener excusas. Ahora toca trabajar para seguir en la dinámica de antes y olvidarnos de la derrota. Hemos peleado hasta el final y con eso tenemos que quedarnos", añadió.

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Por último, destacó el valor de la trayectoria de España: "Hemos conseguido grandes cosas, trofeos importantes y un récord que queda para la historia. Eso para nosotros es superbonito". EFE