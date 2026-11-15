La semana comienza con lluvias y viento en el noroeste y temperaturas altas para la época

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Madrid, 15 nov (EFE).- Este lunes se espera que las precipitaciones continúen siendo persistentes en Galicia, donde también se prevén rachas de viento muy fuertes que se extenderán hacia el área cantábrica, alto Ebro y a la zona norte del Sistema Ibérico, mientras que en resto de la Península podrá llover de manera localizada.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el comienzo de la semana seguirá estando marcado por el paso de frentes atlánticos, con un predominio de cielos cubiertos en todo el territorio peninsular salvo en Baleares, Andalucía, regiones mediterráneas e interiores del nordeste, donde se esperan cielos poco nubosos.

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Las precipitaciones afectarán un día más al cuadrante noroeste, con los mayores acumulados en Galicia, donde se prevén persistentes y localmente fuertes, aunque también podrá llover en regiones del suroeste, centro y Pirineos.

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera o moderada de manera generalizada, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios, predominando los descensos en el tercio sur peninsular y los ascensos en montañas del noroeste.

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En este sentido, la Aemet ha advertido de que pese a las lluvias, el viento y el "ambiente desapetecible", las temperaturas serán altas para la época durante toda la semana, especialmente las nocturnas.

Soplará viento moderado en la vertiente cantábrica y mitad norte de la atlántica, Baleares y litorales de la fachada oriental, pudiendo llegar a ser fuerte en los litorales de Galicia y del Cantábrico, con rachas muy fuertes en la propia Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica. En el resto del territorio se espera viento flojo.

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En Canarias se prevé una jornada de cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios y viento alisio flojo o moderado.

.-GALICIA: cielos cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas que serán persistentes en gran parte de la mitad occidental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento que será generalizado y más acusado en las máximas. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales y cumbres del este.

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.-PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielos cubiertos con precipitaciones débiles dispersas y algún chubasco que tenderá a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en el sureste y sin cambios en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo a moderado que arreciará de manera más intensa por la mañana con rachas muy fuertes generalizadas.

.-CANTABRIA: cielos cubiertos con precipitaciones débiles dispersas durante las horas centrales, menos probables en puntos del litoral y más intensas en el suroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento en el norte y sin cambios en el sur. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes por la tarde.

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.-PAÍS VASCO: predominio de cielos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes por la noche y rachas muy fuertes en puntos del interior norte.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles en general, dispersas y ocasionales, más frecuentes en el noroeste. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso. Viento moderado con rachas fuertes en el oeste y norte y muy fuertes en el noroeste.

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.-NAVARRA: predominio de cielos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en Pirineos e incluso en las sierras occidentales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el extremo norte al final del día.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo en el valle, moderado en la sierra y con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la segunda mitad del día en la Ibérica.

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.-ARAGÓN: intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el Pirineo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en el este de Teruel. Viento ocasionalmente fuerte en el Sistema Ibérico y viento flojo en el resto.

.-CATALUÑA: intervalos nubosos en el Pirineo occidental y poco nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las mínimas en el interior y ascenso de las máximas en el valle de Arán. Viento flojo en general con algunos intervalos de moderado en el litoral.

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.-EXTREMADURA: intervalos nuboso con precipitaciones en el extremo norte, débiles en general, sin descartarse de manera dispersa y ocasional en el resto de zonas, más probables en el oeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo con algún intervalo de moderado en el norte.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos cubiertos abriéndose claros por la tarde y con lluvias débiles, dispersas y ocasionales que serán más probables en el sur y en la comarca de Las Vegas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada.

.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos en el tercio sur y cielos cubiertos en el resto, disminuyendo por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles e intermitentes en el cuadrante nordeste, sin descartarse en zonas montañosas de Toledo y Ciudad Real. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Soplará viento intenso durante la segunda mitad del día, cuando podrán registrarse rachas fueres en zonas altas y en Guadalajara.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en Castellón. Viento ocasionalmente fuerte en zonas expuestas del interior de Valencia.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde y bajas matinales en el litoral. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso local en las mínimas en el interior. Viento flojo ocasionalmente moderado.

.-BALEARES: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios y viento entre flojo y moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas sin cambios en el litoral mediterráneo, en ascenso en el resto. Viento flojo.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos con algunos intervalos en el norte de las islas a primera y última hora. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado, algo más intenso por la tarde. EFE