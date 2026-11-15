Kipchumba gana por centímetros a Kwizera en un final de infarto en el Cross de Valonsadero

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Soria, 15 nov (EFE).- El keniano Matthew Kipchumba se ha impuesto este domingo por apenas unos centímetros al atleta español de origen burundés Rodrigue Kwizera en un desenlace de infarto del XXXII Campo a Través Internacional de Soria, disputado en el monte Valonsadero.

Ambos han protagonizado un duelo hasta la misma línea de meta que ha vuelto a decantarse del lado del africano, como ya sucediera en 2025.

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Kipchumba, con un tiempo de 23:49, ha renovado su victoria en una llegada tan ajustada que los dos atletas han entrado prácticamente emparejados, después de una última recta en la que Kwizera ha apretado hasta el último metro para intentar arrebatarle el triunfo.

Por centímetros, el keniano ha conservado la primera posición y ha frustrado de nuevo las intenciones del burundés, que aspiraba a convertirse en el atleta con más victorias en la historia de la prueba soriana.

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La carrera masculina, sobre una distancia de 8.000 metros, ha ofrecido uno de los finales más emocionantes que se recuerdan en Valonsadero, con un mano a mano entre dos de los grandes protagonistas del campo a través internacional que ha mantenido la incertidumbre hasta el último instante.

Desde los primeros compases, el keniano Felix Kiptarius Korir ha impuesto un ritmo muy exigente, mientras el español Pablo Sánchez se ha situado con valentía en las posiciones delanteras, acompañado por el etíope Adisu Wegene.

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La carrera ha ido seleccionando progresivamente a los aspirantes, hasta dejar un grupo de cinco corredores en cabeza en el tercer giro: Charles Kiboino, Dismas Yeko, Matthew Kipchumba, Rodrigue Kwizera y Fasika Ayele.

Tras superar el último repecho de Valonsadero, Kipchumba ha tomado la iniciativa con Kwizera pegado a su lado, hasta el punto de llegar a cuerpear en los últimos metros.

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El keniano ha entrado primero en la recta definitiva, pero Kwizera no ha renunciado a la victoria y ha ido recortando distancias hasta cruzar la meta prácticamente a su altura con el etíope Fasika Ayele completando el podio.

En la categoría femenina, la ugandesa Charity Cherop ha cumplido los pronósticos con una exhibición de principio a fin que le ha permitido cruzar la meta en 26:19, después de romper la carrera con un cambio de ritmo en el tercer giro.

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Cherop ha impuesto su autoridad desde la salida y ha ido distanciando a sus rivales hasta completar en solitario los últimos metros. La segunda posición ha sido para la keniana Cynthia Chepkirui, a 14 segundos, mientras que su compatriota Mirriam Cherop ha terminado tercera, a seis segundos de la segunda clasificada.

La portuguesa Mariana Machado ha sido la mejor europea y la española Idaira Prieto ha vuelto a firmar una destacada actuación al terminar sexta y convertirse en la mejor representante nacional.

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La jornada ha reunido a centenares de corredores en Valonsadero y ha cumplido con las condiciones más características del campo a través, con frío, lluvia y viento, en una edición que ha tenido en el duelo entre Kipchumba y Kwizera su momento culminante. EFE

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(foto)