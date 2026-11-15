Kane: "España ahora mismo es tan buena como la mejor"

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Madrid, 15 nov (EFE).- Harry Kane, delantero de la selección inglesa, destacó el nivel de España pese a la derrota frente a Inglaterra (2-3) y aseguró que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente está a la altura de las mejores selecciones del mundo.

"España ahora mismo es tan buena como la mejor. Es bueno para nosotros jugar estos partidos, contra los mejores, y ver cuál es nuestro nivel", afirmó en declaraciones a Teledeporte.

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Kane valoró el rendimiento de Inglaterra, que dominó buena parte del encuentro antes de verse obligada a resistir tras quedarse con diez jugadores.

"Fue un partidazo, 65 minutos de alto nivel. Hemos dado un gran nivel, fuimos efectivos, después de la roja todo cambió y nos dedicamos a sobrevivir", concluyó. EFE

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