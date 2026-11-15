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Jódar sucumbe ante Zverev en su estreno en las Finales ATP

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Turín (Italia), 15 nov (EFE).- El español Rafa Jódar sucumbió este domingo en su estreno en las Finales ATP que se disputan en Turín contra el número 1, el alemán Alexander Zverev (6-4, 6-4), que se mostró decisivo con el saque y que comenzó con buen pie un torneo que conquistó en dos ocasiones, en 2018 y 2021.

Jódar no pudo derribar el muro de 'Sascha', un tenista con una amplia experiencia en la conocida como Copa de Maestros, en la que cumple su novena participación en los últimos diez años con la única ausencia por lesión en 2022.

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El madrileño, de 20 años, que hizo historia al clasificarse para las Finales ATP en su primer año como profesional, algo inédito hasta el momento, se quedó a las puertas de saborear su primer triunfo y convertirse, además, en el segundo jugador más joven en derrotar a un número uno en este torneo. EFE

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