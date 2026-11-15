Jódar: "Estos partidos contra los mejores jugadores del mundo me sirven como aprendizaje"

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Turín (Italia), 15 nov (EFE).- El español Rafa Jódar afirmó este domingo tras su derrota contra el alemán Alexander Zverev, número uno de la ATP, que este tipo de encuentros "contra los mejores jugadores del mundo" le sirven "como aprendizaje", y que pese a que su ascenso en el tenis ha sido "muy rápido", intenta llevarlo "de la mejor forma posible".

"Siempre digo que hay que intentar disfrutar en la medida de lo posible. Es cierto que hay muchos nervios durante el partido, sobre todo cuando estás jugando con los mejores jugadores del mundo, pero al final, como decía antes de enfrentarme a 'Sascha', tengo que disfrutar este torneo", afirmó el joven madrileño, de 20 años, que sucumbió en su estreno ante un rival que no le dio opción.

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"Al final es una recompensa por todos los once meses que he estado en este circuito, por los resultados que he conseguido. Y sí, hay que intentar disfrutar en la medida de lo posible. Evidentemente a nadie le gusta perder, pero bueno, como decía antes, he sido competitivo, he intentado de todas las maneras ganar hoy, él ha jugado muy bien, sobre todo los momentos importantes del partido y era complicado", agregó en la rueda de prensa después del partido.

El español, que se clasificó para la conocida como Copa de Maestros en su primer año como profesional, la primera vez que ocurre en la historia del tenis, recalcó que su ascenso meteórico en este deporte lo lleva "de la mejor forma posible".

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"Al final sabía lo que me iba a encontrar, porque cuando estás jugando contra un jugador como 'Sascha', pues sabes lo que vas a encontrar. Pero, evidentemente, sí que mi objetivo es disfrutar en esta semana y mejorar mucho y ver lo que puedo sacar de cada partido", señaló.

Jódar, que cayó por 6-4, 6-4 en una hora y veintiocho minutos en la pista cubierta del Inalpi Arena de Turín, subrayó sobre su rival que jugó "a un nivel muy alto durante mucho tiempo" y que si es número uno "es porque lo hizo muy bien y porque lo mereció".

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"A él no le ha regalado nadie nada, ha ganado dos Grand Slam, de los cuatro posibles que se pueden jugar en un año (...) Si está ahí es porque se lo ha merecido y porque tiene los puntos y ha ganado los torneos para estar ahí", reiteró.

Al ser preguntado por la prensa extranjera sobre el porqué del éxito del tenis español, Jódar respondió que para él "es un reto estar en un país en el que siempre ha habido jugadores que han conseguido grandes cosas".

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"Aunque creo que lo único que comparto con ellos es que soy del mismo país, ¿sabes? Obviamente, si algún día quiero estar a su altura, todavía me queda un largo camino por recorrer. Tengo que mejorar muchas cosas y el hecho de ser del mismo país que ellos no significa que vaya a conseguir los mismos logros", apostilló. EFE