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Irene Ciércoles y Carlota Rodríguez encabezan la revolución adolescente

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Javier Villanueva

Madrid, 15 nov (EFE).- Las jovencísimas Irene Ciércoles, de 16 años, y Carlota Rodríguez, de tan sólo 14, encabezaron la revolución adolescente que se vivió este domingo en las series matinales de los Campeonatos de España de piscina corta que se disputan en Madrid.

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Unos Nacionales en los que nadie parece capaz de discutir el título de 'reina' a una Irene Ciércoles que dio el primer paso hacia su cuarta medalla de oro individual en el Centro de Natación M-86, tras establecer este domingo un nuevo récord de España de los 50 espalda con un tiempo de 26.42 segundos.

Registro que permitió a la turolense, vigente subcampeona júnior de la distancia, rebajar en 38 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Merche Peris con un crono de 26.80 desde 2010, el mismo año que nació Ciércoles.

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Un récord que la nadadora del Sant Andreu tendrá la posibilidad de volver a rebajar esta tarde en una final de los 50 espalda en la que Irene Ciércoles contará con una rival de primera magnitud como la canadiense Kylie Masse, campeona del mundo de la distancia en piscina larga en 2022 en Budapest.

Más joven todavía es la madrileña Carlota Rodríguez, que cumplirá los 15 años el próximo 30 de noviembre, lo que no le impide presumir de ser ya toda una plusmarquista nacional absoluta.

La nadadora del Canoe se dio a conocer al mundo el pasado 11 de julio tras establecer en los Campeonatos de Europa júnior un nuevo récord de España de los 50 mariposa con un crono de 26.35 segundos.

Una marca que situó a la de Arganda del Rey como una de las claras aspirantes al título de campeona de España en la prueba corta de mariposa, un cartel de favorita al que Carlota Rodríguez respondió tras acceder a la final con el tercer mejor tiempo de todas las participantes (26.79).

Precocidad que hace parecer al catalán Luca Hoek, que cumplió 18 años el pasado mes de marzo, todo un veterano.

Había expectación por volver a ver al nadador del Terrassa tras el sensacional nuevo récord de España (45.93) que estableció el viernes en la final de los 100 libre y lo cierto es que Hoek no decepcionó en las series de los 200 libre.

Tal y como reflejaron los 1:45.09 minutos que firmó y que permitieron a Hoek, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, acceder a la final con el tercer mejor crono, sólo superado por el irlandés Evan Bailey y el balear Hugo González.

Si en la categoría masculina el título de 'reina' parece destinado a Irene Ciércoles, en la masculina la corona de mejor nadador de estos campeonatos parece reservada, con el permiso de Luca Hoek, para Hugo González.

Tras fijar el sábado un nuevo récord nacional de los 200 espalda (1:47.84) que le postula como uno de los máximos candidatos al podio en los Mundiales de piscina corta que se disputarán en diciembre en Pekín, el mallorquín volvió dar este domingo una nueva lección.

Primero en las series de los 100 braza, en las que González logró el mejor registro de todos los participantes con un crono de 57.99 segundos, y posteriormente en las de los 200 libre, en las que fue segundo con una marca de 1:44.71 minutos.

Por su parte, el riojano Iván Martínez Sota tratará de lograr esta tarde su tercer billete para los Mundiales de Pekín, tras los logrados en los 100 y 200 espalda, al quedarse a las puertas de la mínima en la series matinales de los 50 espalda.

Martínez Sota, plusmarquista nacional de la distancia en piscina larga, se quedó a 18 centésimas de la mínima requerida -23.07- para acudir a la capital china, tras firmar el mejor tiempo de las preliminares con un crono de 23.25 segundos. EFE

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